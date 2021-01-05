3 Ocak koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 yeni vaka tespit edildi, Covid-19 nedeniyle 193 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Gün boyu ise yapılan toplam test sayısı 138 bin 941 olarak açıklandı.

Böylece ilk vakanın tespit edildiği 2020 Mart ayından bu yana resmi olarak açıklanan toplam vaka sayısı 2 milyon 241 bin 912'ye çıktı. Can kaybı da 21 bin 488'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000'in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz" dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1345764052153348100?s=20

Türkiye'de son dönemde vaka sayılarında artış görülmesinin ardından yeni kısıtlayıcı önlemler devreye sokuldu.

Şu anda geçerli olan önlemler kapsamında, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.