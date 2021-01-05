3 Ocak koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 yeni vaka tespit edildi, Covid-19 nedeniyle 193 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Gün boyu ise yapılan toplam test sayısı 138 bin 941 olarak açıklandı.
Böylece ilk vakanın tespit edildiği 2020 Mart ayından bu yana resmi olarak açıklanan toplam vaka sayısı 2 milyon 241 bin 912'ye çıktı. Can kaybı da 21 bin 488'e ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000'in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1345764052153348100?s=20
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Türkiye'de son dönemde vaka sayılarında artış görülmesinin ardından yeni kısıtlayıcı önlemler devreye sokuldu.
Şu anda geçerli olan önlemler kapsamında, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
Ayrıca hafta sonu için de sokağa çıkma yasağı yürürlükte. Cuma akşamları 21.00'de başlayan yasak, pazartesi 05.00'e kadar geçerli.
Yılbaşında da dört gün boyunca sokağa çıkmak yasak olacak. 31 Aralık Perşembe 21.00'de başlayacak olan yasak, 4 Ocak Pazartesi 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacak.
Okullarda uzaktan eğitimin ilk dönemin sonu olan 22 Ocak Cuma gününe kadar devam etmesi kararlaştırıldı. 25 Ocak'ta başlayacak olan yarıyıl tatili de ara tatilin eklenmesiyle üç haftaya uzatıldı.
Okullarda ikinci yarıyıl 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
Türkiye genelinde ayrıca Eylül ayından bu yana yürürlükte olan ev dışında maske takma zorunluğu da devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, meskenler hariç kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar da dahil tüm alanlarda maske takmak zorunlu.
Türkiye'de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından Mart ayı itibarıyla kısıtlamalar yürürlüğe sokulmuştu. 1 Haziran itibarıyla seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları sona erdirilmiş, Temmuz ayında da sinema, tiyatro ve düğün salonları yeniden faaliyet geçmişti.
Ayrıca Mayıs sonundaki Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak 31 Temmuz-3 Ağustos arasındaki Kurban Bayramı'nda da herhangi bir kısıtlama uygulanmamıştı.
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