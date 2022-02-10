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3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı görmüştü... 120 yaşında hayatını kaybetti

10.02.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da, 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 120 yaşındaki Şeker Aslan, nefes darlığı ve organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı görmüştü... 120 yaşında hayatını kaybetti

Amasya'da, 3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker Aslan, 120 yaşında hayatını kaybetti.

Kentte, 5 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Aslan, dün aniden rahatsızlanarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gören Şeker nine, 120 yaşında hayata veda etti - Genel - Amasya -

Nefes darlığı ve organ yetmezliği bulunan Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 120 yaşında hayatını kaybeden Aslan’ın cenazesi bugün Elif Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gören Şeker nine, 120 yaşında hayata veda etti - Genel - Amasya -

Şeker nine için ailesi geçen yıl Haziran ayında doğum günü kutlaması gerçekleştirmişti.

3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gören Şeker nine, 120 yaşında hayata veda etti - Genel - Amasya -

Pastadaki mumları üfleyen Aslan, sağlığını doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söylemişti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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