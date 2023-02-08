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3. seviye acil durum ne demek? 3. seviye acil durum ilan edilince ne olur? DSÖ açıkladı

08.02.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSÖ 3. seviye acil durum açıklamasının ardından '3. seviye acil durum ne demek? 3. seviye acil durum ilan edilince ne olur?' gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. DSÖ’nün 3. seviye acil durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendiriliyor. Bu seviye DSÖ’nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına geliyor. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

3. seviye acil durum ne demek? 3. seviye acil durum ilan edilince ne olur? DSÖ açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'yi vuran deprem sebebi ile "3. seviye acil durum" ilan etti. Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında '3. Seviye Acil Durum' ilan ettiklerini açıkladı. Bu açıklamanın ardından 3. seviye acil durum ne demek? 3. seviye acil durum ilan edilince ne olur? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

3. SEVİYE ACİL DURUM NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, dün DSÖ’nün Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan ‘3. Seviye Acil Durum’ ilan ettiklerini duyurdu.

DSÖ’nün 3. seviye acil durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendiriliyor. Bu seviye DSÖ’nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına geliyor.

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DSÖ GÖREVLERİ NELERDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), (İngilizce: World Health Organization, WHO) Birleşmiş Milletler'e bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan örgüttür.

Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam sıfatıyla hareket etmek.

BM, İhtisas Kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve uygun görülecek diğer örgütlerle fiili bir iş birliği kurmak ve sürdürmek.

Hükümetlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak.

Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda, hükûmetlerin istekleri ya da kabulleri ile gereken yardımı yapmak.

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