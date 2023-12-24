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  4. 3 tekerlekli elektrikli motosiklet ile kaldırımdan inmeye çalışırken olanlar oldu! Yaşananlar kameraya böyle yansıdı

3 tekerlekli elektrikli motosiklet ile kaldırımdan inmeye çalışırken olanlar oldu! Yaşananlar kameraya böyle yansıdı

24.12.2023 11:56 | Son Güncelleme:
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Burdur’da 3 tekerlekli elektrikli motosikletiyle kaldırımdan inmeye çalışan adam, motosiklet ile birlikte devrilip tepetaklak oldu. Yaşananlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Burdur’da akşam saatlerinde trajikomik bir kaza meydana geldi. Merkez Çeşmedamı Mahallesi Hükumet Caddesi üzerinde kaldırımda park halinde olan üzeri kapalı 3 tekerlekli elektrikli motosikletine binip kaldırımdan inmek isteyen vatandaş, karşı kaldırımda bulunan otomobil nedeniyle dönemedi.

Vatandaş, önce geri manevra yapan şahıs daha sonra kaldırımdan inmek isterken dengesiz bir şekilde inmeye çalışınca motosiklet ile birlikte devrildi.

O sırada motosikletin yanında bulunan başka bir vatandaş sürücünün devrilen motosikletten çıkmasına yardım ederken, motosikletin dönememesine sebep olan otomobilin sürücüsü kadın ise olan biteni seyredip, aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan bu garip kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı. (İHA)

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