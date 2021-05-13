HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 torununu boğulmaktan kurtaran dede hayatını kaybetti

3 torununu boğulmaktan kurtaran dede hayatını kaybetti

13.05.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde girdikleri yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi yaşayan 3 torununu kurtaran dede, boğularak yaşamını yitirdi.

3 torununu boğulmaktan kurtaran dede hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemiklidere Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Orman Yangın Söndürme Havuzu'na giren 3 çocuk, boğulma tehlikesi geçirince yanlarındaki dedeleri Bilhan Yılmaz (59) müdahale etti.

indir (3)

Havuza girip torunlarını kurtaran Yılmaz, zemindeki balçığa saplanınca sudan çıkamadı, bir süre sonra da gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dede Yılmaz'ı havuzdan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan yakınları, olay yerinde büyük üzüntü yaşadı.

Dedenin cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Manisa

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşılamasında yeni safha bugün başladı

Koronavirüs aşılamasında yeni safha bugün başladı

Süper Lig 42. hafta programında değişiklik

Süper Lig 42. hafta programında değişiklik

Panik anları! Muhabir canlı yayında ölümden döndü

Panik anları! Muhabir canlı yayında ölümden döndü

Açıklaması gündem yaratmıştı! Özür diledi

Açıklaması gündem yaratmıştı! Özür diledi

Kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

Kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.