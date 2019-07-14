3. Uluslararası Orhanlı Çerkes Festivali

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Orhanlı Çerkes Festivali başladı.

Festivalin açılışı dolayısıyla Milli Kuvvetler Caddesi'nde yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla başlayan ve Alihikmetpaşa Meydanı ile Anafartalar Caddesi güzergahında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, Kurtdereli Kapalı Spor Salonu önünde son buldu.

Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş sırasında sık sık duran katılımcılar yöresel oyunlarını oynarken, ata binen Çerkes kadınlar yoğun ilgi gördü.

Orhanlı Çerkes Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu yıl festivale 5 ülkeden Kafkas halk oyunları ekiplerinin katıldığını söyledi.

Aydemir, korteje yabancı ülkelerden ekiplerin yanı sıra Yalova Kafkas Halk Oyunları ekibinin de katıldığını dile getirerek, etkinliğe Balıkesir ve çevre illerden vatandaşların ilgi gösterdiğini anlattı.

Bu arada festival kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen gösterilerde sergilenen Kafkas oyunları izleyenlerden alkış aldı.

Etkinliğe, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın, Ensar Aytekin, Fikret Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

