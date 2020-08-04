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  4. 3 yaşındaki çocuk, Piz Padile tırmanışıyla bir ilke imza attı

3 yaşındaki çocuk, Piz Padile tırmanışıyla bir ilke imza attı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2020 14:04 | Son Güncelleme

3 yaşındaki Jackson Houlding adlı çocuk, annesi ve babasının yardımıyla 3308 metre yükseklikteki Piz Badile dağına ulaşabilen ilk çocuk oldu.

3 yaşındaki çocuk, Piz Padile tırmanışıyla bir ilke imza attı

7 yaşındaki ablası Freya ise yardımsız dağa çıkan en genç kişi olarak kayıtlara geçti.

Daha neredeyse yeni yürümeye başlayan 3 yaşındaki çocuk, İtalya- İsviçre sınırında bulunan ve 3308 metre yüksekliğindeki Piz Badile’in zirvesine çıkabilen en genç kişi unvanını elde etti.

Jackson Houlding adındaki çocuk, 7 yaşındaki kız kardeşi Freya, annesi Jessica ile profesyonel dağcı olan baba Leo'yla birlikte dağa tırmandı.

Anne Jessica, Jackson'ı sırtında taşırken, baba Leo da ailenin ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanları ve yiyecekleri taşıdı.

7 YAŞINDAKİ KIZ KARDEŞTEN DE BİR İLK

Kız kardeş Freya ise yardım almadan Piz Badile'ye tırmanan en genç kişi oldu.

25 Temmuz'da tırmanışa başlayan aile, bir geceyi Alpler'deki sığınma evinde, iki geceyi de açık havada kamp kurarak geçirdi. Bu şekilde tırmanış toplamda 4 gün sürdü.

Aile her yaz tırmanmaya gidiyor ancak ilk kez bu kadar yüksek bir dağa beraber tırmandı.

"Süper klasik bir rota. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi" diyen baba Leo, "Kızım tek başına hepsini tırmandı, buna yürüyüşler ve her şey dahil. Çok etkileyiciydi. Geçen hafta 7 yaşına bastı" ifadelerini kullandı.

Leo, zirveye ulaştıklarında kendisinin de 40 yaşına girdiğini anlattı.

Anne Jessica ise, tırmanışı ' büyük bir başarı' olarak nitelendirerek, "Harikayı, her yıl seviyeyi daha yükseltiyoruz. Şu an Karadağ'ın en yüksek dağlarında birkaç günlük için trekking yapacağız. Ancak bu Piz Badile gibi zorlu olmayacak" dedi.

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