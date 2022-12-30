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  4. 30 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? Çekiliş bu akşamda mı devretti? 30 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuç ve bilet sorgulama ekranı

30 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? Çekiliş bu akşamda mı devretti? 30 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuç ve bilet sorgulama ekranı

30.12.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Kullanıcılar çekilişin yapılmasıyla sonuçları araştırmaya başladı. 21.30'da canlı yayında yapılan çekilişin sonuçları herkes tarafından merak ediliyor. Peki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları neler, nasıl oynanır? İşte merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...

30 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? Çekiliş bu akşamda mı devretti? 30 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuç ve bilet sorgulama ekranı

Yılın son Çılgın Sayısal Loto'su bu akşam çekildi. Bugünkü Çılgın Sayısal Loto sonuçları pek çok tarafından merak edildi. 21.30'da gerçekleşen çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden ve Youtube kanalından canlı yayınlandı. Peki merak ve heyecanla beklenen 30 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne oldu, çekilişe nasıl katılabilirsiniz? İşte detaylar...

30 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Bu akşam 21.30'da yapılan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nce yapılan çekilişte 6 bilen bu hafta da çıkmadı. Yılın son çekilişi yine devretti! 78.844.197,90 ₺ olan büyük para ödülü bugünkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde yine sahibini bulamadı. 5+1 bilenin de çıkmadığı çekilişte en yüksek para ödülü 5 bilen üç kişiye 146.619,85 ₺ olarak dağıtılacak.

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**İŞTE KAZANAN NUMARALAR

30 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları için TIKLAYIN.

30-22-42-64-68-84+51(Joker)+76(Süper Star)

**ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanılabilir. Çılgın Sayısal oynamak için, web sitesinden veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilir ya da bayilerden oynayabilirsiniz.

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