30 Aralık Perşembe günlük burç yorumları: Fikirsel ayrılıklara ve agresyona dikkat! 30 Aralık'ta burçları neler bekliyor?

30 Aralık Perşembe gününde Ay Akrep burcunda ilerliyor. Bugün Güneş – Kiron karesinin etkileri sebebiyle ikili ilişkilerde ve otorite figürleriyle ilişkilerde zorlanma ihtimali devreye giriyor. Ayrıca Merkür – Plüton kavuşuyor. Fazla ısrarcı konuşmalar diğer insanlar üzerinde agresyon yaratabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Gün içinde ilahi ödüller ve kadersel deneyimler, ilahi adaletin çalıştığı durumlarla çok daha sık karşılaşabilirsiniz. Eğitim, seyahat ve yerleşme amaçlı yurtdışı konularınız bu dönemde ilahi şanslarla olumlu sonuçlanabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Jüpiter Balık Burcuna geçiyor. Finansal konularda büyük ortaklıklar, büyük girişimlere dair projeler içinde olabilirsiniz. Sosyal medya aracılığıyla önemli paralar kazanabilirsiniz. Arkadaş ve sosyal çevreniz genişlerken, gireceğiniz ortamlar size yeni perspektifler kazandıracaktır.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Jüpiter Balık Burcuna geçiyor. Bu transit yepyeni kariyer planlarını ve yeni gelecek planlarını getirirken, bazılarınız için hep hayal ettiğiniz, dilediğiniz bir hedefi gerçekleştirme fırsatı söz konusu olabilir. Bu dönemde şansın ve ilahi desteğin sizinle olduğunu unutmamalısınız.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Jüpiter Balık Burcuna geçiyor. Gün içinde karşınıza gelen durumlarla hayata karşı umutlarınız yeşerebilir. Yurtdışı seyahatlerinden yana süreçleriniz daha hızlı ve kolay ilerleyebilir. Çok istediğiniz bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Davalarla ilgili süreçler büyüyebilir, karışabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Jüpiter Balık Burcuna geçiyor. Gün boyunca finansal konularda mevcut rutininiz ve dengeleriniz önemli ölçüde değişime gidecektir. Kazancınız artarken bir yandan artan kazançla giderleriniz de artabilir. Harcamalar konusunda daha rahat davranabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Jüpiter Balık Burcuna geçiyor. Gün boyunca ilişkiler alanınızda büyüyen, gelişen ve ilerleyen durumlar gündeme gelebilir. Süregelen ilişkilerinizde iyileşme, ilişkilerinizi bir sonraki adıma götürmeye dair konuşmalar gerçekleştirilebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Jüpiter Balık Burcuna geçiyor. Aşırı tembellik, sorumsuzluk ve dağınıklık ile aşırı takıntı, mükemmeliyetçilik, kontrol etme dürtüsü gibi dengeyi kaybedeceğiniz durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Her ikisi de hayatınızda ve karşınıza gelen olayların da aşırılık içermesine neden olacaktır.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Jüpiter Balık Burcuna geçiyor. Gün içerisinde aşk ilişkileri ve çocuklardan yana şans ve fırsat içeren durumlar karşınıza gelebilir. Aşk duygusunu, sevme ve sevilme hissini daha yüksek bir frekansta yaşayabilir, hayattan daha fazla keyif aldığınız durumlar içerisinde olabilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Jüpiter Balık Burcuna geçiyor. Gün içinde aile içi ilişkiler, evinizle ilgili konular, sağlıkla ilgili destekler daha fazla gündeminizde olacaktır. Eviniz için harcamalar yapabilir veya evinizde tadilatlar yaptırabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Jüpiter Balık Burcuna geçiyor. Gün içinde ilişkilerinize daha çok kafa yorabilir, sevdiğiniz insanlar için daha çok çabalayabilirsiniz. Bu dönemin negatif potansiyeli, bir kişiyi veya bir ilişkiyi gözünüzde çok fazla büyütmek ve abartmak olacaktır.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Jüpiter Balık Burcuna geçiyor. Finansal konularda şansınız ve hayatınızdaki bereket artabilir. Kazançlarınızı arttırmak, yüklü satın alımlar yapmak isteyecek, kendinize yeni finansal hedefler koyacaksınız. Finansal konularda başarı elde etmek istediğiniz için iş ve sorumluluklarınıza daha fazla emek verebilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Jüpiter Balık Burcuna geçiyor. Aşk ilişkilerinizde iyimserlik, yapıcılık ve romantizm artabilir. Kilo alımına açık bir dönem olabilir. Rahatlık ve konfor isteğiniz artıyor. Çocuk sahibi olmaya dair alınacak medikal destekler sonuç verebilir.

