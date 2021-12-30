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30 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? Süper Loto çekiliş sonucu linki

30.12.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın son Süper Loto çekilişi bu akşam (30 Aralık) gerçekleştiriliyor. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte 30 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu linki...

30 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? Süper Loto çekiliş sonucu linki

Gözler, Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçlarında. Şans oyunu severlerin en çok takip ettiği çekilişlerden biri olan Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. İşte 30 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu linki...

30 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

30 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulamak için, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresine tıklayınız.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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Milli Piyango

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