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  4. 30. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI: Başvurular ne zaman başlayacak? 30. Dönem POMEM başvuru şartları ve yaş sınırı nedir?

30. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI: Başvurular ne zaman başlayacak? 30. Dönem POMEM başvuru şartları ve yaş sınırı nedir?

26.04.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POMEM başvuru tarihleri kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak olan polis alımı başvuruları ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından seçilecek. Sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan oluşan sınav ardından polis atamaları gerçekleştirilecek. Peki, POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 30. Dönem POMEM başvuru şartları ve yaş sınırı nedir?

30. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI: Başvurular ne zaman başlayacak? 30. Dönem POMEM başvuru şartları ve yaş sınırı nedir?

POMEM polis alımı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Konuya dair duyurular EGM PA sitesinden takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alacak POMEM 10 bin polis alımı yapılacağı kesinleşti. İşte POMEM 10 bin polis alımı başvuruları ile ilgili detaylar...

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

POMEM 30. dönem 10 bin personel alımı için henüz bir tarih açıklanmadı. 29. Dönem POMEM alımı duyurusu kasım ayında açıklanmış ön başvurular , 14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleşmişti.

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30. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI VE YAŞ SINIRI NEDİR?

POMEM YAŞ SINIRI

POMEM Başvuru formlarında yaş sınırının 30 yaşından gün almamak şartı taşıdığı bilgisi mevcuttur. Benzeri birçok kurumda yaş sınırı lisans mezunları için 30, yüksek lisans /lisansüstü mezunları için 32 olarak kabul edilmiştir. POMEM'in başvuru kılavuzunda ise şu ifadelere yer verilmektedir:

pomem-aa-1743653

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) S'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

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