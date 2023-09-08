30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI! POMEM sonuçları nereden kontrol edilir, nasıl? İşte ais ekranı

POMEM sonuç ekranı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 30. Dönem POMEM sonuçları Polis Akademisi tarafından açıklandı. Kullanıcılar POMEM sonuç ekranı olan POMEM ais ileilgili sorgulamalarına hız verdi. İşte polis olmak için sınava giren adaylar için sonuç sayfası ve ais ekranı....

30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere 10 bin öğrencinin alınmasına yönelik süreç sona erdi.

Dönem POMEM sonuçları açıklandı. Polis Akademisi sonuçların açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Polis Akademisi (PA)'nden yapılan açıklamada, '30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır.

Sonucunuzu öğrenmek için;

http://pa.edu.tr' ifadesi kullanıldı.

POMEM SONUÇLARI NEREDEN KONTROL EDİLİR?

Dönem POMEM sonuçları için milyonlarca vatandaş POMEM ais ekranını sorguluyor. Pomem sonuçlarına http://pa.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.