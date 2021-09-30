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  4. 30 Eylül günlük burç yorumları! Manipülasyonlara ve kıskançlıklara dikkat edin!

30 Eylül günlük burç yorumları! Manipülasyonlara ve kıskançlıklara dikkat edin!

30.09.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkizler burcunun gündeminde ileri tarihli finansal planlar yapmak olabilir. Terazi burcu gün içerisinde Merkür retrosunun etkilerini yoğun olarak hissedebilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

Yay burcu için bugün etik değerlerini koruma zamanı. Balık burcu ise günün ikinci yarısında gerilimlere karşı dikkatli olmalı. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde iş hayatınızda eski işlerin üzerinden geçebilirsiniz. Aile içinde geçmişe dair anılar ve deneyimler ön planda olabilir. Partnerlik ilişkilerinde bir konuya veya bir kişiye takılı kalma gibi bir hal olabilir.

BOĞA

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde aklınıza koyduğunuzu yapmak, önünüze gelen sorunu çözmek ve rahatlamak isteyebilirsiniz. Kendinizi doldurmaya, manipülasyonlara ve kıskançlıklara karşı dikkat edin. Yüzleşmeler olabilir.

İKİZLER

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde maddi konularla ilgili riskli bir karar almak, ileri tarihli finansal planlar yapmak gündemde olabilir. Geçmiş bir aşk ilişkisi ve flört ortaya çıkabilir. İki farklı kişi veya yol arasında olabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde yakın ilişkilerinizde iletişim sorunlarına dikkat edin ve sevdiğiniz insanlarla laf dalaşına girmeyin. Aile ilişkilerinizde bir yardım ve fedakarlık gerekliliği doğabilir. Aşk ilişkilerinizde tutkular ve yoğun duygular ön planda olabilir.

ASLAN

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde kadınlarla ilişkilerinizde daha kontrollü olmaya çalışın. Özellikle çalışma ortamınızdaki kadınlarla ilişkilerinizde profesyonel davranmak günün sonunda size kazandıracaktır. Mükemmeliyetçi yanınız ön planda.

BAŞAK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde önünüze gelen ve gündeminizde olan konularla ilgili daha çok düşünme ve sorgulama hali içinde olabilirsiniz. Fevri söylemlerden kaçının. Agresyona kapılmayın. Akılcı yanınız ve doğru iletişiminiz ile karşınızdaki kişileri ikna edebilir, etkileyebilirsiniz.

TERAZİ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde Merkür retrosunun etkilerini daha yoğun hissedebilirsiniz. Yaşamınızın bir alanında iki farklı yol, birden fazla seçenek, gel-gitli bir durum karşınızda olabilir. Estetik konularda riskli işlemlerden kaçının. Finansal şanslar ise artıyor.

AKREP

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde kadınlardan yana şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Anneniz ve aile büyüğünüzden bir destek görebilirsiniz. Kardeşler ve eril figürlerle ise ilişkilerinizde daha kontrollü olmalı ve sonsuz güven ve fedakarlıkla hareket etmeyin.

YAY

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde kadersel durumlar, ektiklerinizin sonucu karşınıza gelebilir. Gizli ilişkiler, gizli işler ve etik dışı durumlar karmanıza negatif izler bırakabilir. Etik değerlerinizi koruma zamanı.

OĞLAK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde ilişkilerinizde tutkular, arzular, kıskançlık veya kontrol etme dürtüsü ortaya çıkabilir. Partnerinize veya geçmişteki partnerinize karşı güçlü bir duygu hissedebilir, bir adım atmak isteyebilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde iş hayatınızdaki kadınlarla ilişkilerinizde yardımlaşma ve iş birliği içinde olabilirsiniz. Arkanızdan dönen bazı durumlarla yüzleşebilirsiniz. Sağlıkla ilgili sorunlar, ruh halinizin yansımaları olabilir.

BALIK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatlerinde ilişkilerinizde keyifli enerjiler hakim olurken, iyimser yanınız öne çıkabilir. Etrafınızdaki insanlardan veya ilahi taraftan şanslarla ve desteklerle karşılaşabilirsiniz. Günün ikinci yarısında ise gerilimlere dikkat edin.


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