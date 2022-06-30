30 Haziran hava nasıl olacak? Bu şehirde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: İşte 30 Haziran - 4 Temmuz hava durumu...

30 Haziran 2022 Perşembe gününün hava durumu tahmin raporu ile Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlandı. Peki 30 Haziran 2022 hava nasıl olacak? 30 Haziran - 4 Temmuz İstanbul'da hava durumu ve ayrıntılar haberimizde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Samsun, Çorum, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bursa’nın doğusu, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Mersin ve Adana’nın Toroslar kesimi, Bartın’ın iç kesimleri, Kastamonu’nun güneyi ve Tokat’ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın merkez ve kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinde Kırıkkale çevreleri ile Kayseri’nin kuzeyi ve Çorum ile Yozgat’ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğleden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın merkez ve kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinde Kırıkkale çevreleri ile Kayseri’nin kuzeyi ve Çorum ile Yozgat’ın batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova çevrelerinin sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı ve Sakarya ve Bilecik çevrelerinin akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar Mevkii, Isparta çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimleri öğleden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinde Kırıkkale çevreleri ile Kayseri’nin kuzeyi ve Yozgat’ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra merkez ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren iç kesimler ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Bolu, Karabük çevreleri ile Düzce, Bartın, Zonguldak’ın ve Kastamonu’nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun, Ordu, Çorum çevreleri ile Tokat’ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde Çorum’un batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; akşam saatlerinde batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
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