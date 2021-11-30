30 Kasım günlük burç yorumları: Bel, böbrek ve omurga problemlerine dikkat! 30 Kasım'da burçları neler bekliyor?

30 Kasım Salı gününde Ay Terazi burcunda olacak. Bugünde ilişkiler, zerafet, adalet gibi konular ön plana çıkabilir. Dengede kalmaya özen göstereceğimiz bir gün olabilir ve sağlık olarak da bel, böbrek, omurga problemler meydana gelebilir. Koç burçları estetik konusuyla ilgilenebilir, Başak burcu ise yüksek beklentileri sebebiyle çeşitli hayal kırıklıkları ve motivasyon eksikliği yaşayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Estetik, finans ve sanatsal konular gün boyu ön planda olacaktır. İlişkilerinizde maddi manevi paylaşımlar artabilir. Etrafınızdaki insanlardan daha kontrollü, politik veya stratejik tavırlar görebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde kadınlarla iş birliği içerisinde olabilir, duygusal ve finansal konulardaki ihtiyaçlarınıza daha fazla odaklanabilirsiniz. Hobilerinizle ilgili eğitim alma, sağlık ve spiritüel konularla ilgili danışmanlıklar alma konuları gündeme gelebilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde finansal yatırımlarla ilgilenebilir ve finansal konularda ortaklı işler içerisine girebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde yönetme, kontrol etme konuları gündeme gelebilir. Kıskançlıklara dikkat.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde aile ilişkileri, dostluk ve partnerlikler ön planda olacaktır. Sevdiklerinizle aile üyelerinizi tanıştırabilir, evinizde davetler verebilirsiniz. Kadınlarla ilişkiler ön planda.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde iş ilişkileri, iş görüşmeleri gündeminizde olabilir. İş bağlantılı yolculuk ve seyahatlere çıkabilirsiniz. Ulaşım ve iletişimde daha kontrollü olma zamanı. Kardeşlerle ilgili konular gündeme gelebilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde sevdikleriniz ve çocuklarınız için harcamalar yapabilirsiniz. İş girişimleriyle ilgili yatırımlarınız olabilir. Beklentilerinizin yüksek olması, şartlardan memnuniyetsizliği getirebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde kadınlarla ve anneliğe dair konular gündeminizde olabilir. Evinizin düzeniyle ilgilenebilir, evinizde sevdiklerinizi ağırlayabilirsiniz. Hayatınızın bazı alanlarında bitiş ve başlangıç kararlarına doğru gidebilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde elinizde olmayan koşullar iş ve planlarınızı etkileyebilir, planlarınız değişebilir. Kadınlarla ilişkilerinizde art niyetli durumlara dikkat, karar alırken aceleci olmamalı, şartlara göre hareket etmelisiniz.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde arkadaşlık ilişkilerinde iş birlikleri öne çıkabilir. Keyfi davranmak, arzu ve isteklerinizin peşinden gitme isteği ön planda olabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde kıskançlık durumlarına dikkat.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde kadın yöneticilerle ilişkiler, yöneticilerden destek alma ve iş birlikleri ön planda olacaktır. Annenizin sağlığı, anneliğe dair konular gündeminizde olabilir. Aynı zamanda estetik konularıyla meşgul olabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde dış koşullara göre hareket edebilir, daha kontrollü hareket edebilirsiniz. Mecburiyetler, zorunluluklar gibi konular planlarınızı değiştirebilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde beslenme ve harcamalarınızda aşırıya kaçmaya karşı dikkat edin. Ruh haliniz ve duygu durumunuz, kararlarınıza ve tavırlarınıza daha fazla etki edecektir. Stratejik düşünerek hareket etmeniz gereken bir gün.



