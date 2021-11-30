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30 Kasım İstanbul'da üniversiteler tatil mi? 30 Kasım'da okullar tatil mi olacak?

30.11.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 29 Kasım'da fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle İstanbul'un çeşitli bölgelerinde günlük hayat sekteye uğradı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle eğitime 30 Kasım'da bir günlük ara verildiği duyuruldu. Peki 30 Kasım İstanbul'da üniversiteler de tatil olacak mı? İşte merak edilenler...

30 Kasım İstanbul'da üniversiteler tatil mi? 30 Kasım'da okullar tatil mi olacak?

Marmara Bölgesi, Ege ve Karadeniz'de etkili olan lodos ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya fırtına nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için 29 Kasım 23.00'dan itibaren 30 Kasım 18.00'a kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter’ların kullanılmayacağını açıklamıştı. Öte yandan eğitime de 1 günlük ara verildi. Peki 30 Kasım İstanbul'da üniversiteler de tatil olacak mı?

30 KASIM İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER DE TATİL OLACAK MI?

AFAD ve Meteoroloji fırtınalı havanın 30 Kasım'da da etkili olacağını açıkladı. Bunun ardından İstanbul Valiliği, eğitime bir günlük ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlar 30 Kasım'da izinli sayılacak.

İstanbul'da bazı üniversiteler de 30 Kasım'da beklenen fırtına nedeniyle tatil olacak. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle; 30 Kasım 2021 Salı günü yapılması planlanan tüm sınavlar aynı sınav saatleri ve salonlarında 2 Aralık 2021 Perşembe günü yapılacaktır." ifadesini kullandı. Ayrıca Prof. Dr. Kurt ifadelerine "2- 30 Kasım 2021 Salı günü yabancı dil hazırlık sınıflarında ve TÖMER Türkçe hazırlık sınıflarında dersler çevrimiçi yapılacaktır." sözlerini de ekledi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle üniversitede 30 Kasım'da derslerin çevrim içi gerçekleştirileceği belirtildi.


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