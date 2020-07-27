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“30’larında bir erkekle sevgili olmayın”

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2020 14:03 | Son Güncelleme

30’larında bir erkekle sevgili olunmamasını söyleyen radyo sunucusu bekar kadın deneyimlerini paylaştı.

“30’larında bir erkekle sevgili olmayın”

Sydney’den 35 yaşındaki Jana Hocking 45 yaşından daha genç olan insanlarla birlikte olmayı asla düşünmediğini söylüyor. Verdiği sıra dışı ilişki tavsiyesi ile dikkat çeken Jana hemcinslerine seslenerek “Bir erkekle gelecek planlamak isteyen herhangi bir kadının bulaşmaması gereken bir yaş grubu var. 30 ila 40 yaşındaki erkeklerden uzak durun” dedi.

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Jana’ya göre bu yaş grubundaki erkeklerin birçoğu kategori dışı ve Jana bu erkekleri arkadaşlık sitelerinin çekirgeleri olarak tanımlıyor.

Avustralya’da evlilik yaşının erkeklerde ortalama 32.4 olduğuna dikkat çeken Jana, 30’larında bekar olan erkeklerin herhangi bir taahhütte bulunmayacak insanlar olduğunu iddia etti.

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Peki çözümü var mı? Jana’ya göre yine de umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Jana Avustralya'daki erkeklerin boşanma yaş ortalamasının 45.9 olduğuna dikkat çekerek “Son zamanlarda böyle yapan biri olarak bu yaş grubunu tavsiye ederim. Bu yaş grubu flörtte harikadı. Sohbet etmek için telefon ederler, aynı anda yalnızca bir kişiyle görüşürler. Tabi ki bazı yükler taşıyor olabilirler. Birkaç çocukla boşanmış olabilirler. Ama bu aynı zamanda, onların bağlılıktan korkmadığının bir kanıtıdır” dedi.

Sıra dışı bir ilişki tavsiyesinde bulunan Jana, bazı erkeklerin yaşlandıkça daha iyi göründüğüne de esprili bir vurgu yaptı.

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