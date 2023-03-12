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30 milyonu vardı, saniyeler içinde her şeyini kaybetti: 'Sabah kalktım eksi 3 milyon liralık adam oldum'

12.03.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne ve babası dahil 13 yakınını kaybeden oto galerici Sercan Sevim, "30 milyon liralık adamdım. Sabah kalktım eksi 3 milyon liralık adam oldum." diye konuştu.

30 milyonu vardı, saniyeler içinde her şeyini kaybetti: 'Sabah kalktım eksi 3 milyon liralık adam oldum'

Adıyaman'da oto galericilik yapan Sercan Sevim, depremde anne ve babası dahil 13 yakınını kaybetti. Depremde annesi Fatma Hanım Sevim ile babası Mehmet Sevim'i de kaybeden Sercan Sevim yaşadıklarını anlattı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; deprem öncesi Atatürk Bulvarı üzerinde otogalericilik yaptığını belirten Sevim; "30 milyon liralık adamdım. Sabah kalktım eksi 3 milyon liralık adam oldum. Çünkü 3 milyon lira borcum vardı. İşyerimin bulunduğu Zümrüt Apartmanı'nda 2 dairem vardı. Galeride 6 adet son model lüks araçla 8 tane motosikletim vardı. Apartman yıkıldı.

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'HEPSİ ENKAZ ALTINDA KALDI'

Araçların hepsi enkaz altında kaldı, hurdaya döndü. Bizim oturduğumuz ev yıkılmadı. Allah bundan sonra bir daha yaşatmasın. Canımız gitti, malımızın peşine düştük. Kuldan değil Allah'tan geldi. Anne ve babamın cenazelerini bulduğumuza sevinir olduk" dedi.

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deprem Adıyaman

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