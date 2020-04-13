30 yaş öncesi için az bilinen cilt bakım tüyoları! Yumurta ve papatya...

İşte daha sağlıklı bir cilt için uymanız gereken tavsiyeler...
Gün içerisinde en az 8-12 bardak kadar su tüketmelisiniz. Su, temiz ve sağlıklı bir cildin en önemli unsurudur. Aynı zamanda böbreklerinizin sağlıklı olması için de düzenli olarak su tüketmeyi ihmal etmeyin.
Nemlendirici krem, cildinizin bebeksi bir yumuşaklığa kavuşmasını sağlar. Düzenli biçimde nemlendirici krem kullandığınızda cildinizin yumuşacık ve daha sağlıklı olduğunu göreceksiniz. Güvendiğiniz bir markanın nemlendirici ürününü kullanın.
Yapılan birçok araştırma, makyajını temizlemeden uyuyan insanların ciltlerinde akne, yağlanma gibi problemlerin daha fazla olduğunu kanıtlıyor. Makyajınızı silmeden uyuduğunuzda makyaj kalıntıları cildinize zarar vererek bakımsız bir cilt meydana getiriyor. Cilt tipinizle uyumlu olan bir makyaj temizleme ürünü ile bu problemi çözebilirsiniz.
Sadece bir sivilcenizi sıkarak patlatmanız bile yüzünüzde birkaç yeni sivilce daha çıkmasına neden olur. Sivilcenize asla sıkarak müdahale etmeyin. Hafif bir ağrı yapıyorsa üzerinde buz parçası gezdirme yönteminden yararlanabilirsiniz. Ciddi bir ağrı varsa ve sivilce geçmiyorsa bir uzmandan yardım alın.
Yağlı besinler, cildin en büyük düşmanı denebilir. Fast food türü yiyecekleri hiç tüketmemek elbette ki iyi olacaktır fakat kendinizi tutamıyorsanız bile ayda 1-2 kezden daha fazla tüketmemeye özen gösterin. Aksi halde aldığınız tüm önlemler, uyduğunuz tüm cilt bakım tavsiyeleri boşa gidebilir.
Cilt bakımı konusunda üşengeç olanlar için müthiş bir yöntem var sırada... Yumurta! Yüzünüze ve boynunuza yumurta ve limon karışımını bekletmeden güzelce yedirerek sürün, yıkayın. Sımsıkı bir cildiniz olacak göreceksiniz!
Mis gibi kokusuyla hepimizi etkilemeyi başaran papatyalar da cilde iyi gelenler arasında yer alıyor. Öncelikle suda kuru papatyaları güzelce kaynatıyorsunuz, sonrasında ise makyaj temizleme pamuğu ile güzelce yüzünüzü siliyorsunuz. Bu yöntem ile siyah noktalara hızlı bir biçimde veda edin!
Güneş ışınlarının yararlı etkileri olduğu kadar zararları da var. Bunu göz önünde bulundurarak güneşli havalarda muhakkak evden çıkmadan 30-40 dakika öncesinde güneş kremi sürmelisiniz. Markasız güneş kremlerinden kaçının. Cildinizi güneşten korumayan bir ürün başka türde zararlara da yol açabilir.
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