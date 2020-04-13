30 yaş öncesi için az bilinen cilt bakım tüyoları! Yumurta ve papatya...

İşte daha sağlıklı bir cilt için uymanız gereken tavsiyeler...

BOL BOL SU TÜKETİN

Gün içerisinde en az 8-12 bardak kadar su tüketmelisiniz. Su, temiz ve sağlıklı bir cildin en önemli unsurudur. Aynı zamanda böbreklerinizin sağlıklı olması için de düzenli olarak su tüketmeyi ihmal etmeyin.

NEMLENDİRİCİ KREM KULLANIN

Nemlendirici krem, cildinizin bebeksi bir yumuşaklığa kavuşmasını sağlar. Düzenli biçimde nemlendirici krem kullandığınızda cildinizin yumuşacık ve daha sağlıklı olduğunu göreceksiniz. Güvendiğiniz bir markanın nemlendirici ürününü kullanın.

MAKYAJINIZI TEMİZLEMEDEN ASLA UYUMAYIN

Yapılan birçok araştırma, makyajını temizlemeden uyuyan insanların ciltlerinde akne, yağlanma gibi problemlerin daha fazla olduğunu kanıtlıyor. Makyajınızı silmeden uyuduğunuzda makyaj kalıntıları cildinize zarar vererek bakımsız bir cilt meydana getiriyor. Cilt tipinizle uyumlu olan bir makyaj temizleme ürünü ile bu problemi çözebilirsiniz.

SİVİLCELERİNİZİ SIKMAYIN

Sadece bir sivilcenizi sıkarak patlatmanız bile yüzünüzde birkaç yeni sivilce daha çıkmasına neden olur. Sivilcenize asla sıkarak müdahale etmeyin. Hafif bir ağrı yapıyorsa üzerinde buz parçası gezdirme yönteminden yararlanabilirsiniz. Ciddi bir ağrı varsa ve sivilce geçmiyorsa bir uzmandan yardım alın.