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30 yaş öncesi için az bilinen cilt bakım tüyoları! Yumurta ve papatya...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

SPOT: Herkes kusursuz bir cilde sahip olmak ister. Aslında bu hiç de zor değil, doğru yöntemlerle siz de mükemmel bir cilde kolaylıkla sahip olabilirsiniz. 30 yaş öncesi birçok kişi fondöten, kapatıcı, bb krem, cc krem gibi kozmetik ürünler kullanarak cildini tamamen olumsuz yönde etkiliyor. Peki daha sağlıklı ve bakımlı bir cilt için neler yapılabilir? Detaylarıyla 30 yaş öncesi cilt bakım önerileri!

30 yaş öncesi için az bilinen cilt bakım tüyoları! Yumurta ve papatya...

İşte daha sağlıklı bir cilt için uymanız gereken tavsiyeler...

BOL BOL SU TÜKETİN

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Gün içerisinde en az 8-12 bardak kadar su tüketmelisiniz. Su, temiz ve sağlıklı bir cildin en önemli unsurudur. Aynı zamanda böbreklerinizin sağlıklı olması için de düzenli olarak su tüketmeyi ihmal etmeyin.

NEMLENDİRİCİ KREM KULLANIN

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Nemlendirici krem, cildinizin bebeksi bir yumuşaklığa kavuşmasını sağlar. Düzenli biçimde nemlendirici krem kullandığınızda cildinizin yumuşacık ve daha sağlıklı olduğunu göreceksiniz. Güvendiğiniz bir markanın nemlendirici ürününü kullanın.

MAKYAJINIZI TEMİZLEMEDEN ASLA UYUMAYIN

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Yapılan birçok araştırma, makyajını temizlemeden uyuyan insanların ciltlerinde akne, yağlanma gibi problemlerin daha fazla olduğunu kanıtlıyor. Makyajınızı silmeden uyuduğunuzda makyaj kalıntıları cildinize zarar vererek bakımsız bir cilt meydana getiriyor. Cilt tipinizle uyumlu olan bir makyaj temizleme ürünü ile bu problemi çözebilirsiniz.

SİVİLCELERİNİZİ SIKMAYIN

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Sadece bir sivilcenizi sıkarak patlatmanız bile yüzünüzde birkaç yeni sivilce daha çıkmasına neden olur. Sivilcenize asla sıkarak müdahale etmeyin. Hafif bir ağrı yapıyorsa üzerinde buz parçası gezdirme yönteminden yararlanabilirsiniz. Ciddi bir ağrı varsa ve sivilce geçmiyorsa bir uzmandan yardım alın.

FAST FOOD TÜRÜ YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

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Yağlı besinler, cildin en büyük düşmanı denebilir. Fast food türü yiyecekleri hiç tüketmemek elbette ki iyi olacaktır fakat kendinizi tutamıyorsanız bile ayda 1-2 kezden daha fazla tüketmemeye özen gösterin. Aksi halde aldığınız tüm önlemler, uyduğunuz tüm cilt bakım tavsiyeleri boşa gidebilir.

YUMURTA CİLDE İYİ GELİYOR

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Cilt bakımı konusunda üşengeç olanlar için müthiş bir yöntem var sırada... Yumurta! Yüzünüze ve boynunuza yumurta ve limon karışımını bekletmeden güzelce yedirerek sürün, yıkayın. Sımsıkı bir cildiniz olacak göreceksiniz!

PAPATYA İLE GELEN GÜZELLİK

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Mis gibi kokusuyla hepimizi etkilemeyi başaran papatyalar da cilde iyi gelenler arasında yer alıyor. Öncelikle suda kuru papatyaları güzelce kaynatıyorsunuz, sonrasında ise makyaj temizleme pamuğu ile güzelce yüzünüzü siliyorsunuz. Bu yöntem ile siyah noktalara hızlı bir biçimde veda edin!

GÜNEŞ KREMİ KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN

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Güneş ışınlarının yararlı etkileri olduğu kadar zararları da var. Bunu göz önünde bulundurarak güneşli havalarda muhakkak evden çıkmadan 30-40 dakika öncesinde güneş kremi sürmelisiniz. Markasız güneş kremlerinden kaçının. Cildinizi güneşten korumayan bir ürün başka türde zararlara da yol açabilir.


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