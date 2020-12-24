HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

24.12.2020 17:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin tarafından yapılan çalışmalarda ’dolandırıcılık’, ’başkasına ait banka veya kredi kartlarının kullanılması suretiyle yarar sağlama’, ’bilişim sistemleri banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama’ ve ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından dolayı hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T., Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesinde yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin tarafından yapılan çalışmalarda ’dolandırıcılık’, ’başkasına ait banka veya kredi kartlarının kullanılması suretiyle yarar sağlama’, ’bilişim sistemleri banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama’ ve ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından dolayı hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T., Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesinde yakalandı. Diğer yandan ’hırsızlık’, ’konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ’tutuklu veya hükümlünün kaçması’ suçlarından dolayı hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. isimli şahıs ise, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.
Ayrıca Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde meydana gelen 11 ayrı bisiklet hırsızlığı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.A. isimli şahıs da yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
MİT ve polisten ortak operasyon: 31 gözaltıMİT ve polisten ortak operasyon: 31 gözaltı
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Sonuç inanılmaz! Koronavirüs hastaları arasındaki fark böyle ortaya kondu

Sonuç inanılmaz! Koronavirüs hastaları arasındaki fark böyle ortaya kondu

İstanbul için korkutan 7.6'lık deprem uyarısı! Tarih de verdi

İstanbul için korkutan 7.6'lık deprem uyarısı! Tarih de verdi

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Dün de yapılmıştı! Antalya’da 'korona partisi' devam ediyor

Antalya’da 'korona partisi' devam ediyor

İBB'nin satın aldığı Fatih portresine inceleme

İBB'nin satın aldığı Fatih portresine inceleme

Balıkesir'de intihar eden muhtarın vasiyeti yerine getirildi

Mektup bırakıp intihar etmişti! Muhtarın vasiyeti yerine getirildi

MİT ve polisten ortak operasyon: 31 gözaltı

MİT ve polisten ortak operasyon: 31 gözaltı

Valilik açıkladı: Nevşehir'de korona virüs vakaları yüzde 34 düştü

Nevşehir’de korona virüs vakaları yüzde 34 düştü

Uzun süredir aranıyordu! Terör örgütü MLKP üyesi İstanbul'da yakalandı

Uzun süredir aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.