30 yıl önce evlat edinilen adamın duygusal hikayesi

Humans of New York isimli Facebook sayfasında paylaşılan bir hikaye kalpleri eriterek 480 binden fazla etkileşim ve 14 binden fazla yorum aldı. Çocukken evlat edinilen bir adamın paylaştığı hikaye, bir kadının evlat edindiği çocuğa gerçek bir sevgi vererek onu iyileştirmesinin ve bir kahramana dönüştürmesinin en güzel örneği.

“Ve bir şekilde, tüm üzüntülere ve kalp kırıklıklarına rağmen, iyileşebilmem için beni sevdi”

Genç adamın sözlerinden kendi hikayesi;

"Erkek kardeşim ve ben, genç yaşta koruyucu ailenin evine gittik. O şanslıydı. Ripley dediğimiz bir ailenin yanına gitmişti. Bense üç yıl içinde dört ev değiştirdim ve her biri birbirinden kötüydü. Kardeşimi birkaç ayda bir görebiliyordum. Onun ailesi bizi McDonalds’da yemeye götürmüştü ve ilk kez vücudumdaki yaraları orda fark etti. Hiç vakit kaybetmeden beni de ailesine katmak için gereken düzenlemeleri yapmaya başladı.

O zamanlar 'aile' kelimesinin benim için bir anlamı yoktu. Ama Ripley ailesi bana evlerini açmıştı. Ne zaman yanlış bir şey yapsam Bayan Ripley beni oturtur ve neden bunun yanlış olduğunu anlatırdı. Bana hep “Hiçbir yere gitmiyorsun, çünkü artık sen bize aitsin” derdi. Aileye katıldıktan kısa bir süre sonra Bay Ripley’e kanser teşhisi kondu.

Bayan Ripley’in dünyası alt üst oldu. Bay Ripley’in ölümüyle birlikte Bayan Ripley iki evlatlık çocukla yapayalnız kaldı. Bizi geri götürse kimse onu suçlayamazdı. Bunun yerine o mahkemeye başvurarak velayetimizi aldı. Üçümüz Missisipi’de bizi büyüteceği geniş bir karavana taşındık. Bayan Ripley, bulabildiği her işte çalıştı.

Çok paramız yoktu ama sinemaya giderdik, oyun gecelerimiz olurdu. Bizi oyalayacak bir şey mutlaka bulurdu. Çok stres altında olmalıydı ama yansıttığını hiç hatırlamıyorum. Her zaman bana söyledikleirni hatırlıyorum, her zaman “Sen çok akıllısın. Sen yakışıklısın. Sen güçlüsün” derdi. Deniz piyadesine katıldığımda ağlamıştı ama bunun eğitimim için iyi bir şans olduğunu biliyordu.

Sonunda hukuk fakültesinden mezun oldum ve geçtiğimiz yıl bir kızım oldu. Bu beni duygusal bir farkındalığa götürdü. Onun için verdiğim her kararın geleceğini etkileyeceğini fark ettim. Birden hayatımın ne kadar farklı olabileceğini düşünmeye başladım. Çünkü yetişme çağlarında, bir çocuğun yapması gereken şeylerin tam tersini yapıyordum. Kaybolabilirdim, ama kaybolmadım. Çünkü 30 yıl önce benim elimden tutan bir annem oldu. Ve o, bir şekilde tüm üzüntülere ve kalp kırıklıklarına rağmen iyileşmem için bana gereken sevgiyi verdi."