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30 yıl önce evlat edinilen adamın duygusal hikayesi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2020 12:39 | Son Güncelleme

Başkasının hikayesinde bir kahraman olmak için süper güçlere ihtiyacınız yok. Bazen sadece sevgi ve şefkat, birini kaldırmak için gereken tek güç olabilir. Tıpkı bu hikayede olduğu gibi.

30 yıl önce evlat edinilen adamın duygusal hikayesi

Humans of New York isimli Facebook sayfasında paylaşılan bir hikaye kalpleri eriterek 480 binden fazla etkileşim ve 14 binden fazla yorum aldı. Çocukken evlat edinilen bir adamın paylaştığı hikaye, bir kadının evlat edindiği çocuğa gerçek bir sevgi vererek onu iyileştirmesinin ve bir kahramana dönüştürmesinin en güzel örneği.

“Ve bir şekilde, tüm üzüntülere ve kalp kırıklıklarına rağmen, iyileşebilmem için beni sevdi”

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Genç adamın sözlerinden kendi hikayesi;

"Erkek kardeşim ve ben, genç yaşta koruyucu ailenin evine gittik. O şanslıydı. Ripley dediğimiz bir ailenin yanına gitmişti. Bense üç yıl içinde dört ev değiştirdim ve her biri birbirinden kötüydü. Kardeşimi birkaç ayda bir görebiliyordum. Onun ailesi bizi McDonalds’da yemeye götürmüştü ve ilk kez vücudumdaki yaraları orda fark etti. Hiç vakit kaybetmeden beni de ailesine katmak için gereken düzenlemeleri yapmaya başladı.
O zamanlar 'aile' kelimesinin benim için bir anlamı yoktu. Ama Ripley ailesi bana evlerini açmıştı. Ne zaman yanlış bir şey yapsam Bayan Ripley beni oturtur ve neden bunun yanlış olduğunu anlatırdı. Bana hep “Hiçbir yere gitmiyorsun, çünkü artık sen bize aitsin” derdi. Aileye katıldıktan kısa bir süre sonra Bay Ripley’e kanser teşhisi kondu.
Bayan Ripley’in dünyası alt üst oldu. Bay Ripley’in ölümüyle birlikte Bayan Ripley iki evlatlık çocukla yapayalnız kaldı. Bizi geri götürse kimse onu suçlayamazdı. Bunun yerine o mahkemeye başvurarak velayetimizi aldı. Üçümüz Missisipi’de bizi büyüteceği geniş bir karavana taşındık. Bayan Ripley, bulabildiği her işte çalıştı.
Çok paramız yoktu ama sinemaya giderdik, oyun gecelerimiz olurdu. Bizi oyalayacak bir şey mutlaka bulurdu. Çok stres altında olmalıydı ama yansıttığını hiç hatırlamıyorum. Her zaman bana söyledikleirni hatırlıyorum, her zaman “Sen çok akıllısın. Sen yakışıklısın. Sen güçlüsün” derdi. Deniz piyadesine katıldığımda ağlamıştı ama bunun eğitimim için iyi bir şans olduğunu biliyordu.
Sonunda hukuk fakültesinden mezun oldum ve geçtiğimiz yıl bir kızım oldu. Bu beni duygusal bir farkındalığa götürdü. Onun için verdiğim her kararın geleceğini etkileyeceğini fark ettim. Birden hayatımın ne kadar farklı olabileceğini düşünmeye başladım. Çünkü yetişme çağlarında, bir çocuğun yapması gereken şeylerin tam tersini yapıyordum. Kaybolabilirdim, ama kaybolmadım. Çünkü 30 yıl önce benim elimden tutan bir annem oldu. Ve o, bir şekilde tüm üzüntülere ve kalp kırıklıklarına rağmen iyileşmem için bana gereken sevgiyi verdi."

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“Ripley ailesi bana evlerini açtı"

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Erkek kardeşiyle birlikte küçük yaşta evlat edinildiler. Kardeşinin çok daha şanslı olduğunu belirten adam, üç yıl içinde dört farklı aileye evlatlık verildi ve her biri bir öncekinden daha kötüydü. Ripley ailesi her zaman iki kardeşin buluşmasını sağlamak için onları yemeğe çıkarırdı. Bu yemeklerden birinde Bayan Ripley, çocuğun vücudundaki yaraları fark etti.

"Hiçbir yere gitmiyorsun, çünkü sen bize aitsin"

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Bunun üzerine Bayan Ripley diğer çocuğu da ailesine katmak için gereken adımları attı. Ne zaman bir hata yapsa, Bayan Ripley küçük çocuğa neden bunun bir hata olduğunu açıklayarak “Hiçbir yere gitmiyorsun, çünkü sen bize aitsin” diyordu.

"Bayan Ripley mahkemeye başvurdu ve velayetlerini aldı"

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Kısa bir süre sonra küçük çocuk da aileye katıldı ve Bay Ripley’e kanser teşhisi kondu. Kısa bir süre sonra Bay Ripley öldü. Bayan Ripley yıkılmıştı ve iki evlatlık çocukla yapayalnız kalmıştı. Genç adam postunda “Bizi geri götürse kimse onu suçlamazdı” yazdı. Ancak Bayan Ripley öyle yapmadı ve iki çocuğu da evlat edindi.

"Stres altında olmalıydı, ama bunu bize hiç yansıtmadı"

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Bu olaydan sonra aile Missisipi’de bir karavana taşındı. Bayan Ripley bulduğu her işi yaptı. Çok paraları yoktu ama sık sık sinemaya gidiyor, birlikte oyunlar oynuyorlardı.

"Deniz piyadelerine katıldığımda ağladı, ama eğitimim için bunun iyi bir şans olduğunu biliyordu"

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Bayan Ripley her zaman çocuklarına güçlü, akıllı ve yakışıklı insanlar olduklarını hatırlattı. Sonra bu genç adamın da bir kızı oldu. Bir ebeveyn olarak verilen her kararın çocuğun geleceğini etkilediğini fark eden genç adam sık sık annesini düşünmeye başladı.

"Kaybolabilirdim. Ama kaybolmadım. Çünkü 30 yıl önce elimden tutan bir annem oldu"

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Genç adam, bu muhteşem kadın tarafından evlat edinilmeseydi nasıl bir hayatı olacağını düşünüyordu. Hikaye, genç adamın şu sözleriyle son buldu “Ve bir şekilde, tüm üzüntü ve kalp kırıklıklarına rağmen, bana iyileşmem için gereken sevgiyi verdi”

Bu hikaye için insanlar ne dediler?

"Bugün zor bir gündü, sonra bunu okudum. Onlara sevgi vermeye devam edeceğim, bunun için teşekkür ederim."
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"Ben de koruyucu aile olarak bir çocuk aldım ve sonra onu evlat edindim. O zamanlar 10 aylıktı ve şimdi 7 yaşında çok güzel bir kız."
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"Evlat edinilmiş biri olarak beni duygulandırdı. Evlat edinmiş biri olarak oğlum her zaman ona gösterdiğimiz sevgiyi hissedeceği için bana umut verdi."
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