30 yıl önce satın aldığı eve gelince gözlerine inanamadı! Evinin yerinde yerler esiyordu: "Dekorasyona başlamış"

Birleşik Krallık'ta yaşayan adam 30 yıl önce satın aldığı boş durumda olan evini komşularının kendisine telefon etmesi üzerine kontrole gitti. Mike Hall isimli adam Kuzey Galler'de çalıştığı sırada komşularının mülkündeki ışıkların yandığını söylemesi üzerine evine hırsız girdiğini düşündü. Ancak durum bambaşkaydı. Çünkü döndüğünde evinin kendi izni olmadan 131.000 sterline (yaklaşık 5 milyon 779 bin TL) satıldığını gördü.

"DEKORASYONA BAŞLAMIŞ BİLE"

BBC Radio 4'ün You and Yours programına konuşan Hall, "Anahtarımı ön kapıda denedim, çalışmadı ve bir adam bana ön kapıyı açtı. Evin içine girdiğimde mobilyalarımın dışarıda olduğunu fark ettim. Her şeyin mülkün dışında olduğunu görünce şok oldum. Dekorasyona başlamıştı bile" dedi.

Hall'in durumu polise şikayet etmesiyle sahte bir tapuyla Hall'ı taklit eden bir kişinin evi satışa çıkarttığı karmaşık bir dolandırıcılık ağı ortaya çıktı. İki yıl süren mahkeme mücadelelerinin ardından Hall, Tapu Sicilinde isminin malik olarak kaydedilmesini sağladı.

EVDEKİ HASAR DUDAK UÇUKLATTI

Evi satın alan kişinin dolandırıcılık davasının sonuçlanmasından sonra mülke zarar verdiğini ifade eden Hall, "Arka camın kırıldığını ve ön kapının kilidinin zorla söküldüğünü fark ettim. Evde yaklaşık 60.000 (yaklaşık 2 milyon 648 bin TL) sterlinlik hasar olduğunu tespit ettim" diye konuştu.