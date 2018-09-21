HABER

30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

İngiliz Joshua Barnfather isimli adam 30 yıldır sokağa çıkamıyor. Doğduğu günden bu yana binadan dışarı çıkamayan Joshua, tüm hayatını güneş ışınlarından korunmaya çalışarak geçirdi.

Hayatı boyunca UV ışığından korunmaya çalışsa da kanser olmaktan kaçamadı.

Güneş alerjisi yüzünden yıllardır dışarı çıkamıyor

1 / 15

İngiltere'de yaşayan Joshua Barnfather isimli iş adamı doğduğundan beri güneşe çıkamıyor. Güneş alerjisi yani tıp dilinde 'Kseroderma Pigmentosum' hastalığına sahip adam, yıllarca iç mekanlarda yaşamını sürdürmesine rağmen kanser olmaktan kaçamadı.
2 / 15

İngiltere'nin Hull şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Joshua Barnfather isimli iş adamı milyonda bir görülen bir rahatsızlığa sahip.
3 / 15

Joshua'nın vücudu güneş ışığı da denilen UV ışığına maruz kaldığında vücudunda tamir edilemez bir DNA hasarı oluşuyor.
4 / 15

BİRÇOK KEZ KANSER OLDU

BİRÇOK KEZ KANSER OLDU
Yıllarca çoğu zamanını evinde geçirip dışarı çıkmamasına rağmen, birden fazla kez cilt kanserine yakalandı. Hayatı kabusa dönen adama, geçen Şubat ayında anjiyosarkom olarak bilinen iç kan damarı astarlarının kanseri teşhisi konuldu.
5 / 15

VÜCUDUNA YAYILDI

VÜCUDUNA YAYILDI
Kanser suratından lenf düğümlerine, kemiklerine ve akciğerine kadar yayıldı. Doktorlar kanserin fazla ilerlediğini ve bu tedavinin onun için tek umut olduğunu söyledi.
6 / 15

Tüm yaşamını iç mekanlarda geçiren adamın tedavisi İngiltere'nin Ulusal Sağlık Örgütü kuruluşunda (NHS) mevcut değil. Joshua, şimdi yaşamak ve iyileşebilmek için internet üzerinden 100.000 Sterlin (yaklaşık 830 bin TL) değerinde bağış toplamaya çalışıyor.
7 / 15

Durumundan bahseden Joshua “Bana 18 aylıkken 'Kseroderma Pigmentosum' tanısı konuldu. Bu Birleşik Krallık'ta yaklaşık 100 kişiyi etkileyen çok nadir bir genetik durum." diye konuştu.
8 / 15

'GÜNEŞTEN KAÇTIM'

'GÜNEŞTEN KAÇTIM'
"Tüm hayatım boyunca UV ışığından kaçmaya çalıştım." diyen adam, güneşten korunmak için harcadığı çabaya rağmen birçok kez cilt kanserine yakalandığını üzüntüyle anlattı.
9 / 15

BAĞIŞ ORANI ARTIYOR

BAĞIŞ ORANI ARTIYOR
Yakın zamanda güncellenen bağış toplama sayfasına göre, şu ana kadar 32.000 Sterlinden (yaklaşık 266 bin TL) fazla bağış toplandı. Ayrıca Joshua geçen hafta Salı günü hastaneden taburcu edildi.
10 / 15

Yüzünün yan tarafındaki görünür bir yumru ile fotoğrafını paylaşan adam “Artık hastanede değilim, şimdi tedavime hazırlanmaya başlayabilirim." diye konuştu.
11 / 15

12 / 15

13 / 15

14 / 15

15 / 15

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güneş alerji güneş alerjisi ingiltere

En Çok Okunan Haberler

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anoreksiya hastası kadın sadece 17 kilo!

Anoreksiya hastası kadın sadece 17 kilo!

Alzheimer nedir? Alzheimer hastalığı önlenebilir mi? Alzheimer bakım evleri hastalar için doğru bir tercih mi?

Alzheimer nedir? Alzheimer hastalığı önlenebilir mi? Alzheimer bakım evleri hastalar için doğru bir tercih mi?

Lyme hastalığı tedavi edilebilir mi? Lyme hastalığı tedavisi nasıl olur? Lyme hastalığı belirtileri nelerdir? Lyme hastalığı teşhisi

Lyme hastalığı tedavi edilebilir mi? Lyme hastalığı tedavisi nasıl olur? Lyme hastalığı belirtileri nelerdir? Lyme hastalığı teşhisi

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

BM korkunç raporu açıkladı: Her 1 dakikada 12 çocuk can veriyor

BM korkunç raporu açıkladı: Her 1 dakikada 12 çocuk can veriyor

Farenjite ne iyi gelir? Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir? Farenjit nasıl geçer? Farenjit neden olur? Farenjit tedavisi nasıl olur?

Farenjite ne iyi gelir? Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir? Farenjit nasıl geçer? Farenjit neden olur? Farenjit tedavisi nasıl olur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.