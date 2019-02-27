300 farklı kayaç, mineral, maden ve fosil sergilendi

Türkiye’nin doğal güzellikleri bu sergide Programın açılış konuşmasını yapan Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Özşahin serginin Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen önemli bir etkinlik olduğunu belirtti. Özşahin, "Türkiye’nin muhtelif kesimlerinden toplanmış kayaç, mineral, maden ve fosil örneklerinin sunulduğu bu serginin temel amacı farkındalık oluşturmaktır. Bu farkındalık Türkiye’nin doğal zenginliklerinin bu sergi vasıtasıyla tanıtılması şeklinde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Böylece başta öğrenciler olmak üzere tüm ilgililere ülkemizin doğal kaynaklarını oluşturan bu tür zenginliklerimizin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik bilincin aşılanması sağlanmıştır. Ayrıca bu sergi, Coğrafya Bölümü önderliğinde ileride kurmayı planladığımız ’Trakya Doğa Tarihi Müzesi’nin ilk aşamasını oluşturmaktadır" dedi.

"Önemli katkılar sağlamıştır"

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, törende gerçekleştirdiği konuşmasında, "Genç ve aktif bir bölüm olan Coğrafya Bölümümüz, daha önceki dönemlerde birçok sergi ile seminerle hem öğrencilerimizin karşısına çıktı hem onların daha iyi yetişmesi adına iyi çalışmalar yaptı hem de fakültemizin adının ulusal basında duyurulmasına önemli katkılar sağlamıştır. Bu anlamda Coğrafya Bölümü öğretim üyelerine Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca sergiye katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Serginin hayırlı olması temennisi ile sizleri en derin saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

"Coğrafya bölümüne bu konuda elimden gelen desteği vereceğim"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker ise "Her şeyden önce aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni bir dönem içerisinde güzel bir yılı birlikte geçirmek için çaba göstereceğiz. Sayın bölüm başkanının bahsettiği gibi kısmetse burada Trakya’ya özgü toprak kayaç ve benzeri uygulamaların coğrafi boyutlar içerisinde tanımlandığı, hatta ilerleyen zaman içerisinde teknoloji boyutunda hologramlarla bunların ifade edildiği bir yapıyı sizlere kısa zamanda sunmak için çaba göstereceğiz. Coğrafya bölümüne bu konuda elimden gelen desteği vereceğimi bildirmek isterim. Her zaman bilim ve ilim konusunda yapılan faaliyetlere destek olmaya çaba gösteriyorum. İnşallah başlangıç noktası olan bu serginin ilerleyen zaman içerisinde müze konumuna gelmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum. Sergi, hepinize hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.