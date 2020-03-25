300 mahkum koronavirüs sebebiyle serbest bırakılacak

ABD’de New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaklaşık 300 mahkumun koronavirüs (Covid-19) sebebiyle serbest bırakılacağını açıkladı.

Blasio bugün yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasına yönelik endişeler sebebiyle kentin Rikers Island hapishanesinde tutulan yaklaşık 300 mahkumun serbest bırakılacağını açıkladı. Serbest bırakılması planlanan mahkumların tümünün şiddet içermeyen suçlarla yargılandığı belirtildi. Daha önce De Blasio’nun, 500'den fazla mahkumu serbest bırakmayı düşündüğü, ancak mahkumların; yasal sorunları ve aile içi şiddet ya da cinsel saldırı suçları sebebiyle tutuklu olmalarından dolayı serbest bırakılmadığı belirtildi.

De Blasio’nun 700 mahkumu daha erken tahliyesi için değerlendirdiği ve kararın duruma göre verileceği de belirtildi.

