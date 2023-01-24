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  4. 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan araç hurdaya döndü: 1 ölü

300 metrelik uçurumdan yuvarlanan araç hurdaya döndü: 1 ölü

24.01.2023 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yol kenarında park eden bir araç, 300 metrelik uçurumdan düştü. Fotoğraf çekmek isteyen kişi araçtan indiği için kazadan kurtuldu. Hurdaya dönen araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

300 metrelik uçurumdan yuvarlanan araç hurdaya döndü: 1 ölü

Feci kaza saat 16.00 sıralarında Sandıklı'ya bağlı Başağaç Köyü Çıngırak mevkisinde meydana geldi. S. Ç. ve Yılmaz K., hafif ticari araçla Çıngırak mevkisine geldi. S. Ç., burada hatıra fotoğrafı çekmek için araçtan indi.

TAKLALAR ATARAK UÇURUMDAN YUVARLANDI

Bu sırada Yılmaz K.'nın içerisinde bulunduğu araç, henüz belirlenemeyen nedenle kayarak yaklaşık 300 metre yükseklikten taklalar atarak kayalık alana düştü.

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S. Ç.’nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hafif ticari araç içerisindeki Yılmaz K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yılmaz K.'nın cansız bedeni Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. S. Ç. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. (DHA)

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