300 milyon insanın ortak sorunu! Soğuk hava tetikliyor

Bronşların daralması sonucu kişide, şiddetli öksürük, hırıltı ile nefes darlığı gibi sorunlar gelişiyor ve hastanelere, özellikle acil servislere başvuruda artış yaşanıyor. Tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini oldukça düşüren, çok daha kötüsü tedavisi yetersiz ve düzenli ilaç kullanmayan hastalarda hayatı bile tehdit edebilen astım ataklarından korunmak aslında mümkün. Peki kış aylarında astım hastalarını bekleyen tehlikeler neler? Bu sorunlara karşı hangi önlemleri almalı? Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Erişkin Alerji Uzmanı Prof. Dr. Serhat Çelikel kış aylarında astım hastalarını tehdit eden 4 önemli etkeni anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu!

GRİBAL ENFEKSİYONLAR

Kış aylarında sık görülen ve bazen salgınlara yol açan gribal üst solunum yolu enfeksiyonları astım ataklarının en bilinen ve en sık görülen tetikleyicilerinden. Göğüs Hastalıkları ve Erişkin Alerji Uzmanı Prof. Dr. Serhat Çelikel, gribal enfeksiyonların özellikle tedavisi yetersiz ve düzenli ilaç kullanmayan astım hastalarında hayatı tehdit edebilecek boyutlara ulaşan şiddetli astım ataklarına yol açtığı uyarısında bulunuyor. “Bu nedenle astım gibi kronik solunum yolu hastalığı olan kişiler her yıl sonbaharda grip aşısı yaptırmalı” diyen Prof. Dr. Serhat Çelikel diğer önerilerini şöyle sıralıyor: “Astım hastalarının salgın dönemlerinde toplu ulaşım ve kapalı alışveriş merkezleri gibi kalabalık insan topluluklarının bulunduğu mekanlardan da mümkün olduğunca uzak durmaları çok önemli. Salgının büyük boyutlara ulaştığı dönemlerde maske kullanmaları ve sık sık el yıkamaları da viral enfeksiyonlardan, dolayısıyla astım ataklarından korunmalarında etkili oluyor”