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300 TL borcu ödemeyince darp edildi

04.12.2020 20:54 | Son Güncelleme:
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300 TL borcu ödemeyince darp edildi

Aksaray’da aldığı borç parayı ödeyemeyen yabancı uyruklu bir kişi, borç aldığı iddia edilen şahıs tarafından darp edildi.Olay, Yeni Sanayi Mahallesi E-90 Karayolu üzerinde meydana geldi.

Aksaray’da aldığı borç parayı ödeyemeyen yabancı uyruklu bir kişi, borç aldığı iddia edilen şahıs tarafından darp edildi.
Olay, Yeni Sanayi Mahallesi E-90 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce arkadaşı olan Engin A.’dan (36) 300 lira borç alan yabancı uyruklu Nazır O. (38), borcunu ödeyemedi. Borç verdiği parayı alamayan Engin A. Nazır O.’nun evine giderek yabancı uyruklu şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi sonucu yabancı uyruklu şahıs evinin önünde darp edildi. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahsı darp eden Engin A. gözaltına alınırken, yabancı uyruklu Nazır O. polis eşliğinde Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada tedavi edilen yabancı uyruklu şahıs ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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