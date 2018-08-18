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31 aracın karıştığı kazaya yol açan TIR sürücüsü gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 13:02 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir TIR'ın deposundan dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 31 aracın çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili soruşturma sürerken, TIR sürücüsü Yılmaz Sümer gözaltına alındı.

31 aracın karıştığı kazaya yol açan TIR sürücüsü gözaltında

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir TIR'ın deposundan dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 31 aracın çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili soruşturma sürerken, TIR sürücüsü Yılmaz Sümer gözaltına alındı. 15 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren Mehtap Soylu'nun (41), Ankara Karşıyaka’da toprağa verileceği öğrenildi.
Kaza, dün saat 18.45 sıralarında Eskişehir-Bursa Karayolu’nun İnegöl ilçesi Mezitler 7 mevkisinde meydana geldi. Yılmaz Sümer yönetimindeki 16 KKD 19 çekici 16 KOE 86 dorse plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu TIR'ın mazot tankı delindi ve dökülen yakıt karayolunu kaygan hale getirdi. Kayganlaşan yolda 1 TIR, 2 yolcu otobüsü, 2 minibüs, 1 ambulans ve 25 otomobil olmak üzere 31 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Can pazarının yaşandığı kazada araçlar akordiyon gibi birbirlerinin üstüne çıktı. Kazada Orhun Soylu yönetimindeki 38 GY 652 plakalı otomobilde bulunan eşi Mehtap Soylu yaşamını yitirdi, kazaya karışan diğer araçlardaki 15 kişi de yaralanarak İnegöl ve Bursa merkezdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren Mehtap Soylu'nun, Ankara'da Karşıyaka Camii'nde bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namaznın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Kazada hafif yaralanan ve kazadan sonra polis tarafından gözaltına alınan TIR sürücüsü Yılmaz Sümer, adliyeye sevk edildi.
"BARİYERLERİN KENARINDA YARALILAR YATIYORDU"
Zincirleme kazayı hafif yaralı olarak atlatan 68 KH 615 plakalı otomobilin sürücüsü Ümit Kavak o anları anlattı. Hayatında ilk kez böyle bir kazaya tanık olduğunu belirten Kavak, "Çok sayıda yaralı vardı. Benim aracıma da arkadan vurdular, hafif yaralandım, durumum ciddi olmadığı için de ambulansa binmedim. Kaza yerinde can pazarı vardı, herkes kaçışıyordu. Yaralılar yol kenarındaydı, bariyerlerin kenarında yaralılar yatıyordu. Böyle bir durumu ilk defa yaşadım" diye konuştu.
Olay yerine giderek kurtarma çalışmalarını yerinde İnceleyen İnegöl Kaymakamı Ali Akça, zincirleme kazaya 31 aracın karıştığını, 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı söyleyerek, hayatını kaybeden Mehtap Soylu'ya Allah’tan rahmet, yaralıları acil şifalar diledi.

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