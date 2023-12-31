31 ARALIK 2023 YILBAŞI TOPLU TAŞIMA SAATLERİ: Yılbaşında İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs, vapur ve tramvay bedava mı?

Toplu taşıma araçlarının 31 Aralık 2023 Pazar günü ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Yılbaşı gecesi, gidecekleri yere otobüs, metrobüs, Marmaray, metro gibi araçlar ile ulaşım sağlamak isteyenler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Birçok kişi "31 Aralık 2023 toplu taşıma araçları saat kaça kadar çalışıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 31 Aralık toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı hizmet verecek?

31 ARALIK 2023 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

31 Aralık için Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek."

31 ARALIK 2023 TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA SAATLERİ

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir"

ANKARA'DA YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI KAÇA KADAR OLACAK?

EGO'dan konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:

"EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlarımızın yılbaşında toplu taşıma hizmetlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamaması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Kuruluşumuz Raylı Sistem İşletmeleri (Metro ve ANKARAY), 31 Aralık 2023 Pazar günü gece saat 02.00’ye kadar hizmet verecektir

Raylı Sistem İşletmelerinde yapılan düzenlemeye paralel olarak EGO otobüsleriyle 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 24.00’ten, 01 Ocak 2024 Pazartesi günü gece saat 02.30’a kadar vatandaşlarımızın ulaşımlarının rahatlıkla sağlanması amacıyla;

Metro ve ANKARAY işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 45 adet metro ring güzergâhında saat 02.30’a kadar 89 adet ilave servis planlaması yapılmıştır

Diğer taraftan, saat 00.00-05.00 aralığında 29 adet güzergâhta vermekte olduğumuz 108 adet gece servisi hizmeti, kesintisiz bir şekilde devam edecektir.

Ayrıca, toplu taşıma hizmetlerinde Kuruluşumuz saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için derhal ilave otobüs ve tren servisleri verilecektir."





