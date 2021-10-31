31 Ekim günlük burç yorumları: Enerjik bir gün olabilir! 31 Ekim'de burçları neler bekliyor?

31 Ekim Pazar günü boyunca Ay Başak burcunda olacak. Gökyüzünün oldukça güzel açıları bulunuyor. Mars'ın Akrep'e geçmesiyle beraber enerjik, romantik ve eğitim öğrenim konularının gündemde olacağı bir gün yaşanabilir.

Bugün Koç burçları bugün finansal hesaplamalar yapabilir. Yengeç burcu ise sosyal çevre ilişkileriyle ilgilenebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde iş hayatınız ve finansal planlarınızla ilgili yeni bir yön belirleyebilirsiniz. Adım atmak için bir süredir cesaret bulamadığınız konuda ilk adımı atabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde aşk ilişkilerinizde yeni bir sayfa açılabilir. Bir adım atılabilir veya bir teklif alabilirsiniz. Güvende olma ihtiyacınız yüksek olacağı için detaycı düşünebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde akılcı düşünmek ve akılcı ilerlemek isteyebilirsiniz. Gerçekçi tarafınız öne çıkabilir. İş hayatınızla ilgili yeni bir durum ortaya çıkabileceği gibi alışkanlıklarda bir değişim de başlatabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde detaylara önem verebilir, zaman zaman daha şüpheci düşünebilir ve davranabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde yepyeni bir tavra bürünebilirsiniz. Takıntılara karşı dikkat edin.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde istek ve arzularınızla ilgili hırs ve kararlılık ortaya çıkabilir, elde etme ve başarma dürtüsü içine girebilirsiniz. Kontrol duygunuz artarken kendinize veya insanlara eleştirel ve mükemmeliyetçi yaklaşabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde aklınızdaki işler ve hedeflerle ilgili adım adım gitmek isteyebilir, detaylı planlamalar yapabilirsiniz. Detaylar ve ufak konular sizleri büyük kararlara ve değişen tavırlara götürebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Güne uyku düzensizlikleriyle başlayabilir, rüyalarınızın etkisinde kalabilirsiniz. İlerleyen saatlerde harcamalar ve yatırımlarla meşgul olabilirsiniz. İsteklerinizin değiştiği bir süreç başlıyor.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Güne farklı enerjilerle başlayabilir, harekete geçme dürtünüzün arttığını fark edebilirsiniz. Bir süredir var olan ataletiniz sonlanıyor. Daha planlı ve adım adım ilerliyorsunuz.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. İç dünyanızda farklı arzu ve isteklerin uyandığını hissedebilirsiniz. Bir konuda şartları zorlamak, şansınızı denemek, sınırlarınızı aşmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde tanışmalar, iş ve özel hayatınızda yeni insanlarla kurulan bağlantılar ön planda olabilir. Karşınızdaki insanı kendi içinizde sorgulayabilir, eleştirel bir gözle bakabilir veya daha kontrolcü davranabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde krediler, ödemeler ve borçlarla ilgili konularda hesaplamalar yapabilirsiniz. Küçük küçük birden fazla harcamanız olabilir. İlişkilerinizde daha gizemli ve içe kapalı olabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Mars ise Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde özel hayatınızdaki ilişkiler ön planda olacaktır. İlişkilerin geleceğine dair konuşmalar yapılabilir, kararlar alınabilir. Evlenme, evlilik adımları ve davalara dair gündemler olabilir.



