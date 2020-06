Hamilelikte 31. Hafta : 31 Haftalık Gebelik Gelişimi

Bana dair aklında birçok soru var biliyorum. Mesela şu an 31 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ne olur? Diye düşünüyorsun. Şu anda 1500 ile 1600 gram arasında değişiyor kilom ve kilo alma hızım son trimestere kadar artarak devam edecek. 31 haftalık gebelikte bebeğin boyu kaç santimetredir? sorusu da diğer merak ettiğin konu. Boyum şu anda 41 ile 44 cm arasında değişiyor. Kontrole gittiğin zaman doktorumuz daha net bir cevap verebilir sana.

Kemik iliğim şu ana kadar kırmızı kan hücreleri (alyuvar) üretiyordu artık bu görev karaciğerime geçti. Ayrıca hamileliğinin bu haftasında saçlarım ve kaşlarım çoktan oluştu bile. Ama her bebekte bu durum aynı olmuyor. Bazılarımız da saçsız bir şekilde doğabiliyor.

Bu aralar kendini çok yorgun hissediyor olabilirsin ve geceleri uyumakta zorluk çekebilirsin. Doğum yaklaştıkça bunun olması çok doğal ve bütün bu sıkıntıları benim için çekiyor olman çok fedakarca bir davranış anneciğim, ben de her zaman seni elimden geldiğince mutlu etmeye çalışacağım. Ayrıca zaman zaman sıcak basıyor olabilir, bunalabilirsin. Bunun sebebi amniyotik sıvı sıcaklığının vücut sıcaklığından çok daha yüksek olmasıdır.

Ellerin kuruyup tırnakların kolayca kırılabilir. Buna bir çözüm olarak hem ellerin hem de ayakların için nemlendirici kütikül yağlarından kullanabilirsin. Kendini biraz şımartmak istersen manikür-pedikür de yaptırabilirsin. Yalnız bunun için sadece sana özel olan manikür setini yanında götürmelisin. Kuaför ve güzellik merkezlerindeki aletler her ne kadar sterilize edilse de mikrop kapma olasılığı her zaman vardır.

Hamilelik döneminin sonlarına yaklaştıkça her an vücudunla ilgili bir değişiklik fark ediyor olabilirsin. Son zamanlarda muhtemelen ayakların da şiştiği için ayakkabıların ayağına olmamaya başlayabilir. Hamilelerin çoğu bu dönemde 1 numara büyük ayakkabılar almak zorunda kalabiliyormuş. Eğer senin de ayağını sıkan ayakkabıların varsa giymeye devam etmemen iyi olur. Ayakların da dahil vücudunun her yeri rahat olmalı ve kıyafetlerin seni sıkmamalı, hareketlerini kısıtlamamalı. Çünkü büyümüş karnın seni zaten yeterince kısıtlıyor. Bu arada pubik simfizden uterusun tepe noktasına kadar olan uzunluğun muhtemelen bu hafta 31 santimetreyi buldu. Yani artık rahmin karnının büyük bir bölümünü kaplıyor.

31 haftalık gebelikte kaç kilo alınmalı bilemiyor ya da emin olamıyorsan söyleyeyim, şimdiye kadar toplamda 8 ile 11 kilo arasında aldıysan bu normal. Son 3 aylık döneminde 5 kilodan fazla almamaya özen göstermelisin. Tabii hamileliğine ortalama bir kiloda başladıysan. Biliyorsun bu kilo hesabı vücut kitle indeksine göre değişiyor. Her kadın için aynı şeyler geçerli değil. Bu yüzden son haftalarda bu konuyla ilgili bir endişen varsa bir beslenme uzmanından yardım alabilirsin anneciğim.

Proteini en iyi kırmızı et, beyaz et ve yumurtadan sağlayabilirsin. Eğer et yemiyorsan onun yerine bol bol mercimek, fasulye, nohut gibi baklagillerden tüketmelisin. Normalde alman gereken protein miktarına fazladan 10 15 gram eklemen yeterli olacaktır.

Demir alımına da dikkat etmelisin. Demir eksikliği sende anemiye, yorgunluk ve halsizliğe sebep olur. Benimse düşük kiloda doğmama ya da beni erken doğurmana yol açabilir. Her gün her öğününde demir içeren besinlerden tüketmen iyi olur. Yeşil mercimek, nohut, yumurta, balık, kümes hayvanları, kabuklu yemişler, kekik ve kuru meyveler faydalı demir depolarıdır. Ayrıca et yemiyorsan soya sütü, soya yoğurdu ve köftesi gibi besinler hem yüksek protein hem de demir oranına sahip. Bunlardan da tüketebilirsin.

B12 alımına da dikkat etmelisin beyin gelişimim çok hızlı olduğu için yüksek miktarda B12’ye ihtiyaç duyuyorum. Ben doğduktan sonra da B12 takviyesine devam edebilirsin. Süt, soya sütü, yoğurt, kefir, balık, kırmızı et ve sakatat B12 içeren besinlerdir.