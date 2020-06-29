Hamilelikte 31. Hafta : 31 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim 31. haftamıza geldik inanabiliyor musun? Zaman ne kadar çabuk geçiyor değil mi? Belki de sana çok uzun gelmiştir. Ama merak etme büyük olasılıkla 8-9 hafta sonra kavuşacağız. Kafan karıştıysa ve 31 haftalık gebelik kaç aylık olur? sorusunu soruyorsan; 7 aydan biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Yine de doktorumuz sana en doğru cevabı verecektir. Gebelikte Bebeğinizin 31. Hafta Gelişimi Bu hafta itibariyle kollarım, bacaklarım ve vücudum başımla orantılı. Organlarım mesanem de dahil olmak üzere gelişmeye devam ediyor. Ayrıca artık ne zaman karanlık ne zaman aydınlık olduğunu da ayırt edebiliyorum. Yani gözlerim ışığa karşı duyarlı. Ama uyku düzenim farklı, gündüz ya da gece olmasına göre değişmiyor. Genellikle REM uykusunda oluyorum ve büyük ihtimalle sen ne zaman uykuda ne zaman uyanık olduğumu kolayca fark edebiliyorsun. Bu aralar benimle sık konuşmalısın anne. Senin sesini duymak beni neşelendiriyor ve keyfimi yerine getiriyor. O zamanlarda heyecanlanarak biraz sert tekmeler atabilirim, bunun için kusuruma bakma lütfen. İstersen arada sırada elinle karnına bastırabilirsin ve ben de sana karşılık verebilirim. Hem artık ışığa karşı hassasiyetimin olduğunu biliyorsun, eğer karnına bir fenerle ışık tutarsan ne demek istediğimi anlayabilirsin. Tabii uyumuyorsam.

Kemik iliğim şu ana kadar kırmızı kan hücreleri (alyuvar) üretiyordu artık bu görev karaciğerime geçti. Ayrıca hamileliğinin bu haftasında saçlarım ve kaşlarım çoktan oluştu bile. Ama her bebekte bu durum aynı olmuyor. Bazılarımız da saçsız bir şekilde doğabiliyor. Bu aralar o kadar çok hıçkırıyorum ki bazen seni uykundan bile uyandırıyor olabilirim. Beynim oldukça gelişkin durumda ve bu sayede beyin kanaması riskim de oldukça azaldı. Cildimdeki tüy tabakası dökülmeye başladı ve kilo almaya devam ettiğim için derimin altında yağ depolamaya da devam ediyorum. Ben bunları anlatırken aklında yeni bir soru oluştu biliyorum: 31 haftalık doğan bebekler yaşar mı? Bildiğim kadarıyla 30. haftayı atlattıktan sonra %90 yaşama ihtimalim var anneciğim. Çünkü birçok açıdan gelişimimi tamamlamış oluyorum. Ancak erken doğumdan ötürü ortaya başka rahatsızlıkların çıkma ihtimali de var. Bunların ne olduğunu en iyi doktorumuza sorarak öğrenebilirsin. Hamileliğin 31. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Bana dair aklında birçok soru var biliyorum. Mesela şu an 31 haftalık gebelikte bebeğin kilosu ne olur? Diye düşünüyorsun. Şu anda 1500 ile 1600 gram arasında değişiyor kilom ve kilo alma hızım son trimestere kadar artarak devam edecek. 31 haftalık gebelikte bebeğin boyu kaç santimetredir? sorusu da diğer merak ettiğin konu. Boyum şu anda 41 ile 44 cm arasında değişiyor. Kontrole gittiğin zaman doktorumuz daha net bir cevap verebilir sana.

31 Haftalık Gebelik Görüntüsü Kollarım, bacaklarım ve vücudumun başımla daha orantılı olduğunu bu haftaki randevumuzda görebilirsin. Ayrıca belki doğuma hazır hale gelmek için baş aşağı konuma geçmiş de olabilirim. Doktor muayenede bunu kontrol edecektir. Şimdi olmasa bile önümüzdeki günlerde baş aşağı pozisyonu alacağım anne, henüz zaman var endişelenme. 31 haftalık ikiz gebelik yaşıyorsan eğer, yani yanımda bir de kardeşim varsa bu da ultrasonda görülecektir. Eğer tek plasenta görülüyorsa tek yumurta ikizi, iki plasenta görülüyorsa çift yumurta ikiziyiz demektir. Ayrıca duyduğuma göre ikizlerin yaklaşık %10’u bu haftalardan itibaren doğuyormuş. Fetüs sayısı arttıkça hamilelik süresi de azalıyor ve bebeklerin doğum kiloları da düşüyormuş. Bu durumdan kaçınmak için de çoğul gebeliklerde yatak istirahati daha çok öneriliyormuş. Plasenta İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: Plasenta Nasıl Oluşur?, Ne İşe Yarar? Gebeliğin 31. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Bu aralar kendini çok yorgun hissediyor olabilirsin ve geceleri uyumakta zorluk çekebilirsin. Doğum yaklaştıkça bunun olması çok doğal ve bütün bu sıkıntıları benim için çekiyor olman çok fedakarca bir davranış anneciğim, ben de her zaman seni elimden geldiğince mutlu etmeye çalışacağım. Ayrıca zaman zaman sıcak basıyor olabilir, bunalabilirsin. Bunun sebebi amniyotik sıvı sıcaklığının vücut sıcaklığından çok daha yüksek olmasıdır.

Hamilelik döneminin sonlarına yaklaştıkça her an vücudunla ilgili bir değişiklik fark ediyor olabilirsin. Son zamanlarda muhtemelen ayakların da şiştiği için ayakkabıların ayağına olmamaya başlayabilir. Hamilelerin çoğu bu dönemde 1 numara büyük ayakkabılar almak zorunda kalabiliyormuş. Eğer senin de ayağını sıkan ayakkabıların varsa giymeye devam etmemen iyi olur. Ayakların da dahil vücudunun her yeri rahat olmalı ve kıyafetlerin seni sıkmamalı, hareketlerini kısıtlamamalı. Çünkü büyümüş karnın seni zaten yeterince kısıtlıyor. Bu arada pubik simfizden uterusun tepe noktasına kadar olan uzunluğun muhtemelen bu hafta 31 santimetreyi buldu. Yani artık rahmin karnının büyük bir bölümünü kaplıyor. 31. Hafta Hamilelik Belirtileri Son zamanlarda sık sık idrara çıkıyor olmalısın çünkü uterusun genişlerken idrarını biriktirmek için sana daha az yer bırakıyor ve mesanendeki baskı artıyor. Geceleri de uykundan uyanıp tuvalete gitme ihtiyacı hissedebilirsin maalesef. Ellerin kuruyup tırnakların kolayca kırılabilir. Buna bir çözüm olarak hem ellerin hem de ayakların için nemlendirici kütikül yağlarından kullanabilirsin. Kendini biraz şımartmak istersen manikür-pedikür de yaptırabilirsin. Yalnız bunun için sadece sana özel olan manikür setini yanında götürmelisin. Kuaför ve güzellik merkezlerindeki aletler her ne kadar sterilize edilse de mikrop kapma olasılığı her zaman vardır.

Nefes darlığı problemin bu hafta da devam ediyor çünkü karnın oldukça büyüdü. Solunum problemi muhtemelen son haftaya kadar devam edecek. Biraz rahatlamak için nefes egzersizlerine ağırlık verebilirsin anne. İhtiyaç hissettiğinde uzanıp dinlenmeyi ve kendini yormaman gerektiğini de unutma. Daha Sağlıklı Bir Gebelik İçin Olmazsa Olmaz: Gebelik Sürecinde Yapılması Gereken Egzersizler Bu haftanın bir diğer belirtisi de bel ve sırt ağrısı. Doğumun yaklaştıkça ne yazık ki bu ağrılar da artıyor. Karnın fazlasıyla büyüdüğü için öne doğru bir ağırlık yapıyor ve taşımakta zorlanıyorsun. Bu ağrıları biraz daha hafifletmek için evde basit germe-açma hareketleri yapabilirsin ya da hamileler için yoga derslerinin verildiği gruplara katılman da bu süreci kolay atlatman için faydalı olabilir. Gebeliğin 31. Haftasında Beslenme Hamileliğinin 5. ayından sonra rahmin iyice büyüdüğü için midene baskı yapmaya başlar, bu da midende yanma ve ekşime gibi sorunlara yol açar. Bunu azaltmak için az miktarlarda ama sık sık yemeye dikkat etmelisin ve lokmalarını iyi çiğnemelisin. Gazlı içecekler, çok yağlı ve baharatlı yiyecekler, kahve ve sigara mide yanmasını artırır. Bunlardan özellikle uzak durmalısın.

Mide Ekşimesi ile Alakalı Daha Detaylı Bilgilere İhtiyacınız Olabilir: Gebelikte Mide Ekşimesi Neden Olur? Nasıl Geçer? 31 haftalık gebelikte kaç kilo alınmalı bilemiyor ya da emin olamıyorsan söyleyeyim, şimdiye kadar toplamda 8 ile 11 kilo arasında aldıysan bu normal. Son 3 aylık döneminde 5 kilodan fazla almamaya özen göstermelisin. Tabii hamileliğine ortalama bir kiloda başladıysan. Biliyorsun bu kilo hesabı vücut kitle indeksine göre değişiyor. Her kadın için aynı şeyler geçerli değil. Bu yüzden son haftalarda bu konuyla ilgili bir endişen varsa bir beslenme uzmanından yardım alabilirsin anneciğim. Günlük protein, kalsiyum, demir gibi alman gereken minerallere dikkat ediyorsun değil mi? Özellikle kahvaltılarına özen göstermelisin çünkü kahvaltı diğer öğünlerden daha önemli. Süt, peynir ve yumurta mutlaka tüketmeye çalışmalısın. Bunun yanında domates, biber, maydanoz gibi sebzelerden tüketebilirsin. Beyaz ekmek yerine tam buğday tercih etmen ve çay yerine de taze sıkılmış portakal suyunu koyman daha iyi olur.

Proteini en iyi kırmızı et, beyaz et ve yumurtadan sağlayabilirsin. Eğer et yemiyorsan onun yerine bol bol mercimek, fasulye, nohut gibi baklagillerden tüketmelisin. Normalde alman gereken protein miktarına fazladan 10 15 gram eklemen yeterli olacaktır. Demir alımına da dikkat etmelisin. Demir eksikliği sende anemiye, yorgunluk ve halsizliğe sebep olur. Benimse düşük kiloda doğmama ya da beni erken doğurmana yol açabilir. Her gün her öğününde demir içeren besinlerden tüketmen iyi olur. Yeşil mercimek, nohut, yumurta, balık, kümes hayvanları, kabuklu yemişler, kekik ve kuru meyveler faydalı demir depolarıdır. Ayrıca et yemiyorsan soya sütü, soya yoğurdu ve köftesi gibi besinler hem yüksek protein hem de demir oranına sahip. Bunlardan da tüketebilirsin. B12 alımına da dikkat etmelisin beyin gelişimim çok hızlı olduğu için yüksek miktarda B12’ye ihtiyaç duyuyorum. Ben doğduktan sonra da B12 takviyesine devam edebilirsin. Süt, soya sütü, yoğurt, kefir, balık, kırmızı et ve sakatat B12 içeren besinlerdir.

Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Hamilelikte Bitki Çayı İçilir mi? Her ne kadar bitki çayı içmek birçok yönden çok faydalı olsa da hamilelik ve emzirme döneminde çeşitli yan etkilere sebep olabiliyor. Bazı bitki çayları içeriklerinden ötürü kanamaları tetiklerken bazı bitki çayları da erken doğum ya da düşük gibi tehlikelere yol açabiliyor. Bu nedenle de çok dikkatli tüketilmeli ve etkilerinin ne olduğunu tam olarak bilmediğin ya da emin olmadığın hiçbir çayı tüketmemelisin anne. Ancak bu dönemde ikimize de zararı olmayan birkaç bitki çayı bulunuyor. Bunların içinde rezene, nane, zencefil, papatya, kuşburnu ve elma çayı var. Bu çaylar bulantı, kusma, mide ekşimesi ve halsizlik gibi şikayetlerini hafifletebilir. Ama günde iki bardaktan fazlasını doktorlar önermiyor. Kesinlikle uzak durman gereken çayların başında da adaçayı geliyor. Biberiye, fesleğen, aloe vera, sinameki, lavanta, akçaağaç ve sarı kantaron çaylarından da tüketmemelisin. Zira bu çaylar erken doğum ve düşük yapma riski doğuruyor, kanama veya doğum sancılarını tetikleyebiliyor. Bu saydıklarımın dışında bir çay içmek istersen de yine önce doktorumuza danışmanda fayda var.

Hamilelikte İçebileceğiniz Harika Bitki Çaylarının Olduğunu Biliyor musunuz?: Hamilelikte Tüketilebilecek Bitki Çayları Gebeliğin 31. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Bu hafta dikkat etmeni isteyeceğim bir konu var anneciğim. Spor yapman hamilelik döneminde çok yararlı bir aktivite ancak özellikle de son 3 aylık zamanında kendine biraz daha dikkat etmen gerek. Eğer bir spor salonuna gitmiyorsan ve kendin çalışıyorsan bilinçli bir şekilde yapmalısın. Egzersiz yaparken nefes alıp verişin sıklaşmalı ama konuşamayacak kadar nefes nefese kalmamalısın. Sporu bitirdiğinde kendini çok yorgun ve bitkin değil de zinde ve daha iyi hissetmelisin. Eğer yatıp dinlenme ihtiyacı hissediyorsan çok zorladığın anlamına gelir. Özellikle de doğum yaklaştıkça daha çok nefes egzersizleri ve düzenli yürüyüş gibi aktiviteler senin için daha tehlikesiz olur. Ayrıca spor sırasında ve sonrasında bol bol su içmeyi de ihmal etmemelisin. Hamileliğinin bu dönemi kış aylarına denk geliyorsa eğer, tek parça ve çok kalın kıyafetler giymek yerine ince ve kat kat giyinmen daha iyi olur. Özellikle ayakkabılarına çok dikkat etmelisin. Topuksuz bir bot ya da çizme tercih etmelisin ve altının kaymadığından emin olmalısın. Ayrıca ayaklarını sıkmamalı ve terletmemeli. Bu mevsimde grip, nezle gibi bulaşıcı hastalıklara daha çok rastlanıldığı için herkesle sarılıp öpüşmemen ve dışarı çıktığında ellerini sık sık yıkaman ikimizin için de daha sağlıklı olur.