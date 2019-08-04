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31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 04.08.2019 19:40 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde yenilenen seçimin galibi AK Parti Adayı Gülfer Ağır oldu. Adıyaman tarihinde ilk kez kadın bir belediye başkanı seçildi.

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart Mahalli İdareler seçiminin yenilenmesi yönünde Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği karar doğrultusunda Suvarlı beldesinde seçim heyecanı yaşandı. Sabah saat 08.00’da başlayan ve 17.00’de sona eren seçimler sonuçlandı.

1866 seçmenin bulunduğu Suvarlı beldesinde 1661 kişi 7 sandıkta oy kullandı. Yapılan oy sayımında AK Parti adayı Gülfer Ağır 894 oy alırken, Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı 696 oy, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Mustafa Doğan 8 ol aldı. Seçimlerde 63 oy geçersiz sayıldı.

SEECC

ADIYAMAN TARİHİNDE İLK

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin Adayı Gülfer Ağır, seçimi kazandı. Adıyaman tarihinde ilk kez kadın bir belediye başkanı seçildi.

Seçim sonrasında Gülfer Ağır taraftarları sevinç gösterisi yaptı. (İHA)

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Adıyaman Besni Suvarlı Gülfer Ağır seçim

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