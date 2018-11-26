HABER

31 Mart yerel seçimleri öncesi kritik tarih belli oldu! Adaylar açıklanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2018 18:02 | Son Güncelleme

Ankara’da parti genel merkezlerinde yerel seçim çalışmaları hızla devam ederken siyasiler Çukurambar’da yer alan kafe ve restoranlarda bir araya gelerek kulis bilgilerini paylaşıyor. Öte yandan, ana muhalefet partisi CHP de belediye başkan adaylarını 6 Aralık Perşembe günü açıklayacak.

31 Mart yerel seçimleri öncesi kritik tarih belli oldu! Adaylar açıklanıyor

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, partiler de belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı.

Önceki gün İstanbul'da 40 ilin belediye başkan adayını açıklayan AK Parti, yarın TBMM'deki grup toplantısında 20 ilin daha adayını açıklayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını grup toplantısında kamuoyu ile paylaşacak.

Adayların açıklanmaya başlamasıyla birlikte siyasilerin yıllardır bir numaralı uğrak yeri olan Çukurambar’daki kafe ve restoranlardaki yoğunluk da arttı. Bakanlar ve milletvekilleri özellikle siyaset kulislerinin paylaşıldığı kafe ve restoranlarda yaptırılan özel odalarda görüşmelerini yapıyor. Çukurambar’dan sonra sırayı Balgat’ta yer alan kafeler alıyor. Siyasiler, Eymir Gölünde bulunan restoranlarda bir araya gelerek yerel seçim çalışmalarına ilişkin kulis yapıyor.

CHP'NİN ADAYLARI 6 ARALIK’TA AÇIKLANACAK

Öte yandan, ana muhalefet partisi CHP de belediye başkan adaylarını 6 Aralık Perşembe günü açıklayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu belediye başkan adaylarını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde kamuoyu ile paylaşacak.

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
AK Parti'nin Hakkari adayı Epcim'e 300 araçlık konvoyla karşılamaAK Parti'nin Hakkari adayı Epcim'e 300 araçlık konvoyla karşılama
CHP'de kritik tarih belli oldu!CHP'de kritik tarih belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Çukurambar 31 Mart 31 mart seçimi belediye başkanı

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'dan Acun Ilıcalı açıklaması

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'dan Acun Ilıcalı açıklaması

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

Okuyucu Yorumları 7 yorum
IYIler size ne yaptı???? Biz TÜRK kani taşıyanlar Andımızı kaldiran kriptolara, megri megri deyip TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan soysuzlara, Türkçülüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanlarına PAPA tarafindan vatikanda kutsanan papaz duasi alan BOPculara karşı YÖRÜKLER olarak IYI parti diyoruz.. Ne Mutlu Türküm Diyene !.
IYIler size ne yaptı???? Biz TÜRK kani taşıyanlar Andımızı kaldiran kriptolara, megri megri deyip TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan soysuzlara, Türkçülüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanlarına PAPA tarafindan vatikanda kutsanan papaz duasi alan BOPculara karşı YÖRÜKLER olarak IYI parti diyoruz... Ne Mutlu Türküm Diyene !..
ANKARANIN BAŞKANI HEPİMİZİN BAŞKANI MANSUR YAVAŞ......
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'nin belediye başkan adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu

CHP'de kritik tarih belli oldu!

Numan Kurtulmuş’tan af açıklaması: Seçim sonrasına kalabilir

AK Parti'den kritik af açıklaması

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu arasında kritik görüşme

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu arasında kritik görüşme

AK Parti adaylarında dikkat çeken ayrıntı

AK Parti adaylarında dikkat çeken ayrıntı

AK Parti: Cumhurbaşkanı 3 Büyükşehir'in adayını Meclis'te açıklamak istedi

AK Parti: Cumhurbaşkanı 3 Büyükşehir'in adayını Meclis'te açıklamak istedi

Bahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak

MHP, İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.