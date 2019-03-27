HABER

"31 Mart'ı bir yerel seçim gibi düşünmeyin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: - "31 Mart'ı bir yerel seçim gibi, sadece bir belediye başkanına atılan oy gibi düşünmeyin. Burada sandıkta atılan her oy, Recep Tayyip Erdoğan'a atılmış bir oydur"

KIRŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "31 Mart'ı bir yerel seçim gibi, sadece bir belediye başkanına atılan oy gibi düşünmeyin. Burada sandıkta atılan her oy, Recep Tayyip Erdoğan'a atılmış bir oydur." dedi.

Yerlikaya, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilciliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Temsilciliğini ziyaret etti. TÜGVA Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir'den çalışmaları hakkında bilgi alan Yerlikaya, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

Hep birlikte gençlerle Türkiye'nin 2023, 2051 ve 2071 hedeflerine hızlı bir şekilde ilerlediklerini belirten Yerlikaya, yerel seçim sürecine değinerek, demokrasinin güzelliğinin yaşanacağını vurguladı.

Bazı gençlerin bu seçimde oy kullanacağını hatırlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Demokrasinin güzelliği ile bazı genç arkadaşlarımız oy kullanacak. Yaşı 18'den küçük olanlar ise oy kullanmayacak ama ailesine, eşine, dostuna, oy kullananlara söylemleri olacaktır. Bugün seçilme yaşını 18'e indirip, gençlerimizi onurlandırmış bir liderimizin seçimine dahil olacağız. O zamanlar Cumhurbaşkanımızı eleştirenler, 'çocuklardan idareci mi olur' diyenlere rağmen seçilme yaşını 18'e düşüren, gençlere 'beni seçen, seçebilen, oy verebilen, tabii ki de seçilmeli' diyen bir liderin partisiyiz. TÜGVA da bu anlamda Cumhurbaşkanımızın kıymetlisidir, değerlisidir, TÜGVA'yı her daim desteklemiştir."

Bu seçimlerin yerel anlayışla düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Yerlikaya, şunları kaydetti:

"31 Mart'ı bir yerel seçim gibi, sadece bir belediye başkanına atılan oy gibi düşünmeyin. Burada sandıkta atılan her oy, Recep Tayyip Erdoğan'a atılmış bir oydur. Bu sandıkta atılan her oy Orta Doğu'da, Afrika'da, Balkanlarda, 'kimsemiz yok mu' dendiğinde önce Allah, sonra Recep Tayyip Erdoğan'a, mazlumların sesi olan bir Cumhurbaşkanına atılan oydur.
Bu sandıkta atılan her oy, ümmetin kabul edilmiş duasına atılan bir oydur. Onun için bu hassasiyetle yolumuza hızla devam edelim. Kafası karışık arkadaşlar vardır, dışarıda da vardır. Bunlarla konuşalım, gerçekleri, doğruları anlatalım."

Yerlikaya, daha sonra Cacabey Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, atölyeler ve salonlarda çalışan gençlerle sohbet etti. Engelli gençler, el ürünlerini Yerlikaya'ya hediye etti. Halk oyunu ekibinin gösterisini izleyen Yerlikaya, güreş takımı ile de yakından ilgilendi.

Ziyaretlere, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Şahin ve diğer yetkililer katıldı.

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada sürpriz programCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada sürpriz program
AK Partili Özhaseki: “Türkiye’de milyonlarca konut yıkılıp yeniden yapılmalı”AK Partili Özhaseki: “Türkiye’de milyonlarca konut yıkılıp yeniden yapılmalı”
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Kırşehir ziyareti

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.