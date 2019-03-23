İSTANBUL (AA) - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "31 Mart'ta öyle güçlü mührü vuracağız ki ülkemiz üzerinde, şehrimiz üzerinde oyunlar oynamaya çalışanlar dersini alacak. Bir daha da bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine karşı yanlış işler içerisinde olmayacaklar." dedi.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda halka hitap eden Binali Yıldırım, 31 Mart'ın ülkenin birliğine ve beraberliğine karşı olanlara yanıt olacağını belirtti.

Yıldırım, "31 Mart'ta öyle güçlü mührü vuracağız ki ülkemiz üzerinde, şehrimiz üzerinde oyunlar oynamaya çalışanlar dersini alacaklar. Bir daha da bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine karşı yanlış işler içerisinde olmayacaklar." ifadesini kullandı.

İstanbul'un en büyük şehir yenilemesini Esenler'de gerçekleştireceklerini dile getiren Yıldırım, bu konudaki bütün çalışmaları Başbakanlığı döneminde yaptığını kaydetti.

- "Esenler'e metro geliyor"

Esenler'de büyük dönüşüm gerçekleştireceklerini belirten Yıldırım, "Esenler'e metro geliyor. Hayırlı olsun. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu, Esenler'den geçecek. Ayrıca, Yıldız Teknik Üniversitesi-Davutpaşa Kışlasıyla-Atış Alanı arasında tramvayı da yine Tevfik Göksu ile beraber yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.