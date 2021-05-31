31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Günü: WHO'ya göre tütün reklamları yasaklanmalı, sigara vergileri artırılmalı

Bu haber BBC Türkçe'de ilk olarak 31 Mayıs 2019'da yayımlanmıştı

31 Mayıs, 1987 yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üyesi ülkelerde Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlanıyor. Bu günde, sigara kullanıcılarının 24 saat süreyle sigarayı bırakmaları teşvik ediliyor.

WHO'ya göre, tütün kullanıcılarının yarıya yakını hayatını tütün kullanımı nedeniyle kaybediyor. Her yıl 6 milyon kişi tütün kullanımından dolayı yaşamını yitirirken, yaklaşık 900 bin kişi de "pasif içici" olarak tütünün etkilerine maruz kaldığı için ölüyor.

Ancak bu veriler ortaya çıkmadan önce, yüzyıllar boyunca sigara içmek sağlıklı bir alışkanlık sanılıyordu. Hatta 16. yüzyılda tütün, "kutsal ot" ve "tanrının şifası" olarak adlandırılıyordu.

Bu yaygın inanışa ek olarak, bilim insanları da tütünün faydaları konusunda çalışıyordu. Hollandalı tıp araştırmacısı Giles Everard'a göre tütün öyle faydalıydı ki; kullanımını artarsa, insanlar doktorlara daha az ihtiyaç duyacaktı.

1587'de yazdığı "Panacea [Tütün] ya da Evrensel Tıp, Pipoyla Alınan Tütünün İnanılmaz Yararlarının Keşfi" isimli kitabında şu ifadelere yer vermişti: