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31 Mayıs günlük burç yorumları | Günün erken saatleri sorumluluklarımızı yerine getirmek için destekleyici konumda!

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31.05.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişilere yol gösterici yorumlarda bulunan günlük burç yorumları, haftanın ilk gününde de merak ediliyor. Burç yorumları, yeni konular hakkında fikir sunarken aynı zamanda karşımıza çıkabilecek sorunlardan da bahsediyor. Peki bugün Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

31 Mayıs günlük burç yorumları | Günün erken saatleri sorumluluklarımızı yerine getirmek için destekleyici konumda!

Ay, bugün tüm gün Kova burcunda ilerliyor. Mars ile Neptün arasındaki uyumlu açı, yaratıcı enerjiyi harekete geçirmek konusunda bizi destekliyor. 31 Mayıs günü, Akrep burcu gerginlikler yaşarken, İkizler burcunun gündeminde ise hukuksal konular yer alıyor. Bu gece gördüğümüz rüyalar haberci olabilir. Günün erken saatlerinde sorumluluklarımızı yerine getirmekle ile ilgili çok güzel ve yoğun enerjiler bulunuyor.

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün takıntılı düşünceler, stres ve acelecilik gün içinde aksilik ve kazalarla karşılaşmanıza aracı olabilir. Migren ataklarına karşı dikkat. Sözlerinizi seçerek konuşmaya özen gösterin.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün gün içindeki finansal planlarınıza ve hesaplarınıza dikkat edin. İşlemlerinizi iki kez kontrol edin. Özgüvensizlikle kendi potansiyelinizi kısıtlamayın.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Gün içinde çözümünü beklediğiniz konulara, eğitim ve başvurularla ilgili meselelere odaklanabilirsiniz. Kaygı ve endişe hali hakim olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gün içinde işleriniz ve bekleyişlerle ilgili konularda stres yapabilirsiniz. Finansal konularda aksamalar olabilir.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün sosyal ilişkilerde yanlış anlama ve anlaşılmalar olabilir. Bazı kişilerin sözlerine ve tavırlarına takılabilir, daha mesafeli davranabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün resmi işlerde ve imzalarda sorunlar çıkabilir. Bu işlerinizi bir sonraki güne ertelemeye çalışın. Yöneticilerle iletişimde anlaşmazlıklar doğabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün geleceğe dair sorgulamalara, düşüncelere ve hayallere dalabilirsiniz. İlişkilerinizin geleceğini düşünebilir, gelecek planlarına göre ilişkinizi yönlendirebilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün negatif düşüncelere ve sorunlara odaklı olmamaya özen gösterin. Akılcı ilerleme isteği şüphe ve vesveseleri arttırabilir. Banka işlemlerinizde dikkatli olun.

YAY BURCU YORUMU
Bugün davalar ve yasal gündemler ön planda olabilir. Müşteriler ve ortaklarla iletişim sorunlarına karşı dikkat edin. Eski bir ilişki gündeminizde olabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde kısa süreli anlaşmazlıklar doğabilir. İş hayatında yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Görev ve sorumluluklar kaygı ve stresi getirebilir.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün duygusal karmaşalar yaşayabilir ve bazı kişilere karşı daha mesafeli davranabilirsiniz. Duygularınızı akılla yönetebilirsiniz. Şans ve şanssızlıklar beklenmedik anda gelebilir.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün ailenize ve sevdiklerinize karşı daha hassas ve korumacı olabilirsiniz. İç dünyanızda farklı konularda kararsızlıklar yaşayabilirsiniz.


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