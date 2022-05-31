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  4. 31 Mayıs Salı hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş uyarı: bugüne ve çarşambaya dikkat! 31 Mayıs-4 Haziran İstanbul'da hava durumu...

31 Mayıs Salı hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş uyarı: bugüne ve çarşambaya dikkat! 31 Mayıs-4 Haziran İstanbul'da hava durumu...

31.05.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mayıs Salı hava durumu bilgisi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın ayrıntıları; haftanın ikinci günü yaşadıkları illerde işe gidecek olan vatandaşlar ile gün içerisinde dışarıda planları olan kişiler tarafından merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Mayıs Salı günü (bugün) ila 1 Haziran Çarşamba günü için bazı illere sağanak uyarısında bulundu. Peki 31 Mayıs Salı hava nasıl olacak? İşte 31-Mayıs-4 Haziran İstanbul'da hava durumu...

31 Mayıs Salı hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş uyarı: bugüne ve çarşambaya dikkat! 31 Mayıs-4 Haziran İstanbul'da hava durumu...

31 Mayıs Pazartesi gününün hava durumu tahmin raporu ile 31 Mayıs - 4 Haziran haftasında havanın nasıl olacağı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. 31 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına ve 31 Mayıs - 4 Haziran İstanbul'da hava durumu bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

31 MAYIS SALI HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan son değerlendirmelerine göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU 31 MAYIS 2022 SALI

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzincan çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

31 MAYIS - 4 HAZİRAN İSTANBUL, İZMİR, ANKARA, İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

30 Mayıs Hava durumu

30 Mayıs Hava durumu

30 Mayıs Hava durumu

30 Mayıs Hava durumu

Hava durumu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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