31 Ocak Pazartesi Malatya'da deprem mi oldu? Malatya son dakika deprem açıklaması! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

31 Ocak Pazartesi günü saat 14.44'te Malatya'da deprem meydana geldi. Malatya'da yaşayan vatandaşlar deprem olduğuna dair Twitter'da paylaşımda bulundu. Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi.
Kandilli Rasathanesi Malatya, Üçgöze'de saat 14.44'te 3.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5.0 km derinliktre gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi, Manisa Selendi'de 30.01.2022 tarihinde 04.12 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Söz konusu depremin büyüklüğünün 3.2, derinliğinin ise 8.0 km olduğu belirtildi. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor.
31.01.2022 tarihinde 06:58:04 itibariyle 7.46 km derinliğinde ve 1.8 şiddetinde Datça (Mugla)
31.01.2022 06:42:39 itibariyle 7.02 km derinliğinde 2.4 şiddetinde Bingöl Yayladere
31.01.2022 06:10:56 itibariyle 64.69 derinliğinde 3.4 şiddetinde Antalya Kumluca
31.01.2022 05:55:39 itibariyle 7.34 derinliğinde ve 2.0 şiddetinde Antalya Dösemealti
31.01.2022 05:51:35 itibariyle 13.63 derinliğinde ve 1.3 şiddetinde Van Tusba
31.01.2022 05:24:39 itibariyle 7.02 derinliğinde ve 1.7 şiddetinde Elazığ Karakoçan
31.01.2022 05:23:32 itibariyle 6.99 derinliğinde ve 1.6 şiddetinde Elazığ Karakoçan
31.01.2022 05:12:54 itibariyle 7.02 derinliğinde ve 1.4 şiddetinde BingölYayladere
31.01.2022 05:09:23 itibariyle 6.85 derinliğinde ve 1.8 şiddetinde Sivas Divrigi
31.01.2022 05:05:58 itibariyle 7.43 derinliğinde 1.3 şiddetinde Kahramanmaras Dulkadiroglu
31.01.2022 05:05:28 itibariyle 7.00 derinliğinde ve 1.5 şiddetinde TürkiyeIzmir
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