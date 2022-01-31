31 Ocak Pazartesi Malatya'da deprem mi oldu? Malatya son dakika deprem açıklaması! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

31 Ocak Pazartesi günü saat 14.44'te Malatya'da deprem meydana geldi. Malatya'da yaşayan vatandaşlar deprem olduğuna dair Twitter'da paylaşımda bulundu. Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi.

31 OCAK PAZARTESİ MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi Malatya, Üçgöze'de saat 14.44'te 3.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5.0 km derinliktre gerçekleşti.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli Rasathanesi, Manisa Selendi'de 30.01.2022 tarihinde 04.12 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Söz konusu depremin büyüklüğünün 3.2, derinliğinin ise 8.0 km olduğu belirtildi. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor.

31.01.2022 tarihinde 06:58:04 itibariyle 7.46 km derinliğinde ve 1.8 şiddetinde Datça (Mugla)

31.01.2022 06:42:39 itibariyle 7.02 km derinliğinde 2.4 şiddetinde Bingöl Yayladere

31.01.2022 06:10:56 itibariyle 64.69 derinliğinde 3.4 şiddetinde Antalya Kumluca

31.01.2022 05:55:39 itibariyle 7.34 derinliğinde ve 2.0 şiddetinde Antalya Dösemealti

31.01.2022 05:51:35 itibariyle 13.63 derinliğinde ve 1.3 şiddetinde Van Tusba

31.01.2022 05:24:39 itibariyle 7.02 derinliğinde ve 1.7 şiddetinde Elazığ Karakoçan

31.01.2022 05:23:32 itibariyle 6.99 derinliğinde ve 1.6 şiddetinde Elazığ Karakoçan

31.01.2022 05:12:54 itibariyle 7.02 derinliğinde ve 1.4 şiddetinde BingölYayladere

31.01.2022 05:09:23 itibariyle 6.85 derinliğinde ve 1.8 şiddetinde Sivas Divrigi

31.01.2022 05:05:58 itibariyle 7.43 derinliğinde 1.3 şiddetinde Kahramanmaras Dulkadiroglu

31.01.2022 05:05:28 itibariyle 7.00 derinliğinde ve 1.5 şiddetinde TürkiyeIzmir

