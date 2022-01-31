HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 31 Ocak Pazartesi Malatya'da deprem mi oldu? Malatya son dakika deprem açıklaması! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

31 Ocak Pazartesi Malatya'da deprem mi oldu? Malatya son dakika deprem açıklaması! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

31.01.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Ocak Pazartesi Malatya'da deprem olduğu yönünde Twitter'da yapılan son dakika paylaşımları sonrası Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. Bu kapsamda Malatya'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte yapılan son dakika Malatya depremi açıklaması ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

31 Ocak Pazartesi Malatya'da deprem mi oldu? Malatya son dakika deprem açıklaması! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

31 Ocak Pazartesi günü saat 14.44'te Malatya'da deprem meydana geldi. Malatya'da yaşayan vatandaşlar deprem olduğuna dair Twitter'da paylaşımda bulundu. Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi.

31 OCAK PAZARTESİ MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi Malatya, Üçgöze'de saat 14.44'te 3.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5.0 km derinliktre gerçekleşti.

31 Ocak Pazartesi Malatya'da deprem mi oldu?

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli Rasathanesi, Manisa Selendi'de 30.01.2022 tarihinde 04.12 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Söz konusu depremin büyüklüğünün 3.2, derinliğinin ise 8.0 km olduğu belirtildi. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor.

31.01.2022 tarihinde 06:58:04 itibariyle 7.46 km derinliğinde ve 1.8 şiddetinde Datça (Mugla)

31.01.2022 06:42:39 itibariyle 7.02 km derinliğinde 2.4 şiddetinde Bingöl Yayladere

31.01.2022 06:10:56 itibariyle 64.69 derinliğinde 3.4 şiddetinde Antalya Kumluca

31.01.2022 05:55:39 itibariyle 7.34 derinliğinde ve 2.0 şiddetinde Antalya Dösemealti

31.01.2022 05:51:35 itibariyle 13.63 derinliğinde ve 1.3 şiddetinde Van Tusba

31.01.2022 05:24:39 itibariyle 7.02 derinliğinde ve 1.7 şiddetinde Elazığ Karakoçan

31.01.2022 05:23:32 itibariyle 6.99 derinliğinde ve 1.6 şiddetinde Elazığ Karakoçan

31.01.2022 05:12:54 itibariyle 7.02 derinliğinde ve 1.4 şiddetinde BingölYayladere

31.01.2022 05:09:23 itibariyle 6.85 derinliğinde ve 1.8 şiddetinde Sivas Divrigi

31.01.2022 05:05:58 itibariyle 7.43 derinliğinde 1.3 şiddetinde Kahramanmaras Dulkadiroglu

31.01.2022 05:05:28 itibariyle 7.00 derinliğinde ve 1.5 şiddetinde TürkiyeIzmir

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük depremin habercisi mi? Uzman isimden 'Bingöl depremi' açıklamasıBüyük depremin habercisi mi? Uzman isimden 'Bingöl depremi' açıklaması
Meteoroloji'den 33 il için kritik uyarıMeteoroloji'den 33 il için kritik uyarı
29 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı29 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 'saatlik araç' detayı!

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 'saatlik araç' detayı!

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımı

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

Doğalgaz faturasını açıklayıp sitem etti! Önlemini paylaştı

Doğalgaz faturasını açıklayıp sitem etti! Önlemini paylaştı

"Erkan Petekkaya akıl hastası"

"Erkan Petekkaya akıl hastası"

Dünyada çok nadir görülüyor, Türkiye'de 4 kişide var! 9 yaşındaki Veysel tedavisi olmayan hastalıkla mücadele ediyor

Dünyada çok nadir görülüyor, Türkiye'de 4 kişide var! 9 yaşındaki Veysel tedavisi olmayan hastalıkla mücadele ediyor

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”

Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.