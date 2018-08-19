Kastamonu'nun Taşköprü İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen 32. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında, trap ve tek kurşun atışı yarışları düzenlendi.

Festival kapsamında, Taşköprü Avcılar, Atıcılar ve Olta Balıkçıları Derneği ile Karadeniz Av Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu (KAYHAF) tarafından Kabayazı mevkisinde düzenlenen yarışmaya 400 sporcu katıldı.

Trap ve tek kurşun atış yarışması, İlçe Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve Karadeniz Av Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu (KAYHAF) Başkanı Mustafa Sezer'in şeref atışıyla başladı.

Yarışmalarda dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.

