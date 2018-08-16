32. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali

"Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında Taşköprü Belediyesince bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı.

Taşköprü ilçesindeki Taşköprü Pazarı Meydanı'ndaki kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde, stantları ve tarım fuarını dolaşan protokol üyeleri, açılış töreninin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'na geçti.

Kastamonu Vali Vekili Vedat Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, festivalin Taşköprü ve üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir de ilçenin kültürel ve tarihi değerlerini tanıtmak adına festivalin önemli görev üstlendiğini söyledi.

Gurbetteki vatandaşlarla Taşköprü'de yaşayanların festival aracılığıyla bir araya gelme fırsatını yakaladığını aktaran Demir, "Festivalimiz bu sayede birlikteliği pekiştiriyor. Festival, ilçemizin olduğu gibi bölgemizin de sosyal yaşamına büyük katkı sağlayan sarımsağın tanıtımı açısından çok önemli." dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da üreticiler tarafından "beyaz altın" olarak tabir edilen sarımsağın bölge halkı için çok önemli gelir kapısı olduğunu dile getirerek, "1987'den bugüne kadar festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Festivaller birlik ve beraberliğin simgesi, gurbetteki ile sıladakinin kaynaşma vesilesidir, yöre kültürü ve kendine özgü güzelliklerin tanıtılmasındaki en büyük araçtır."