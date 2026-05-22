Gebeler dikkat: "Yapay zeka doktorunuz değil" uyarısı!

Yapay zekanın hayatın her alanında giderek yaygınlaştığı dönemde sağlık alanında da giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Şimşek, "Özellikle gebelik sürecindeki kadınlar akıllarına takılan sorular için bu sistemlere yönelmektedir. Hastayı yalnızca tahlillerle değil; semptomları, öyküsü ve klinik değerlendirmesiyle birlikte ele alıyoruz. Bu süreç tecrübe gerektirir" dedi.

Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka uygulamalarının, anne adayları için kolay erişilebilir bir bilgi kaynağı haline geldiğine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Şimşek, “Gebelik süreci hem heyecan verici hem de belirsizliklerle dolu bir dönemdir. Anne adayları ‘Bebeğimin kalp atışı ne zaman duyulur?’, ‘Kasık ağrısı normal mi?’, ‘Kahve içmek zararlı mı?’ gibi sorularına hızlı yanıt bulmak için yapay zeka destekli uygulamalara başvurabiliyor” dedi.

"İLK DANIŞMA NOKTASI HALİNE GELDİ"

Yapay zekanın özellikle gece saatlerinde ya da sağlık kuruluşlarına ulaşmanın zor olduğu durumlarda bir ‘ilk danışma noktası’ olarak görülebildiğini ifade eden Op. Dr. Şimşek, “Bu sistemler saniyeler içinde yanıt vererek bilgiye erişimi kolaylaştırıyor” dedi.

"KİŞİYE ÖZEL DEĞERLENDİRME MUTLAKA HEKİM TARAFINDAN YAPILMALI"

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları olarak bu gelişmeye temkinli yaklaştıklarını vurgulayan Op. Dr. Şimşek, “Yapay zeka genel bilgi sunma konusunda faydalı olabilir. Ancak kişiye özel tıbbi değerlendirmeler mutlaka hekim tarafından yapılmalıdır. Hastayı yalnızca tahlillerle değil; semptomları, öyküsü ve klinik değerlendirmesiyle birlikte ele alıyoruz. Bu süreç tecrübe gerektirir” ifadelerini kullandı.

"HER GEBELİK FARKLIDIR"

Her gebeliğin kendine özgü bir süreç olduğunu hatırlatan Op. Dr. Şimşek, “Aynı belirti farklı kişilerde farklı anlamlar taşıyabilir. Bu nedenle yapay zekâdan alınan bilgiler kesin tanı ya da tedavi yerine geçmemelidir” dedi.

"YANLIŞ BİLGİ RİSK OLUŞTURABİLİR"

Yanlış ya da eksik bilgiye dayalı yönlendirmelerin önemli riskler taşıdığına dikkat çeken Op. Dr. Şimşek, “Yapay zeka geniş veri kaynaklarından besleniyor olsa da bireysel sağlık geçmişini ve risk faktörlerini tam olarak değerlendiremeyebilir. Bu durum özellikle riskli gebeliklerde gecikmiş müdahalelere yol açabilir” açıklamasında bulundu.

"DOĞRU KULLANILDIĞINDA DESTEKLEYİCİ OLABİLİR"

Yapay zekanın doğru kullanıldığında faydalı olabileceğini belirten Op. Dr. Şimşek, “Genel bilgi edinme, farkındalık kazanma ve doktora sorulacak soruları hazırlama konusunda destekleyici bir rol üstlenebilir. Ancak son karar her zaman sağlık profesyonellerine bırakılmalıdır” dedi.

"BİLİNÇLİ KULLANIM ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Teknolojinin sağlıkla iç içe geçtiği bu dönemde yapay zekanın rolünün artacağını ifade eden Op. Dr. Şimşek sözlerini şöyle tamamladı: “Gebe kadınların bu teknolojiyi bilinçli ve dengeli kullanması hem anne hem de bebek sağlığı açısından büyük önem taşır.”
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

