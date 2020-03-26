33 yaşındaki Dilek Tahtalı koronavirüs nedeniyle mi hayatını kaybetti? Paylaşımları olay oldu

İstanbul'da özel bir hastanede çalıştığı öğrenilen 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybettiği iddia edildi.

ESKİ VEKİLİN YEĞENİ

Dilek Tahtalı’nın CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın yeğeni olduğu ve 12 gündür karantinada bulunan Tahtalı’nın ailesinin ise test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

7 VE 9 MART'TAKİ PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Evin tek çocuğu ve bekâr olan Dilek’ten geriye sosyal medya paylaşımları kaldırken, 7 Mart ve 9 Mart'ta atmış olduğu tweetler gündem oldu.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinden 4 gün önce 7 Mart'ta yaptığı paylaşımda Tahtalı, “Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri." ifadelerine yer verirken 9 Mart'ta ise "Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım" diye yazmış.

SAYMAZ'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: DEMEK Kİ İLK KİŞİ DEĞİLMİŞ



Sosyal medyada Tahtalı'nın bu paylaşımları çok konuşulurken, gazeteci İsmail Saymaz ise "Koronavirüs teşhisinin 11 Martta olduğu belirtilmişti. Demek ki ilk kişi değilmiş." ifadelerini kullandı.





