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33 yıldır ekmeğini taştan çıkarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 13:41 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Osmanlı Devleti'nin baş mimarı olan Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü Ağırnas Mahallesi'nde çıkarılan taşları bilek gücüyle yontan Galip Hasta (47), 33 yıldır ekmeğini taştan çıkarıyor.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Osmanlı Devleti'nin baş mimarı olan Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü Ağırnas Mahallesi'nde çıkarılan taşları bilek gücüyle yontan Galip Hasta (47), 33 yıldır ekmeğini taştan çıkarıyor.
Kayseri'de yaşayan evli ve 3 çocuk babası Galip Hasta, henüz 11 yaşındayken taş ustası olan babası Şakir Hasta'nın yanında çalışmaya başladı. Mesleğini öğrenen Galip Hasta, 18 yaşında babasının işyerini kendisine devretmesi sonucu işin başına geçti. Baba mesleğini merkez Kocasinan ilçesi Cırgalan mahallesindeki iş yerinde sürdüren Galip Hasta, Ağırnas Mahallesi'nde dağlardan çıkarılan Riolit ve Andozit cinsi kayalara bilek gücüyle yontarak şekil veriyor. Galip Hasta, tonlarca ağırlıktaki kayaları her gün küçük parçalara bölerek şömine, şadırvan ve çeşme heykelleri yapıyor.
'TAŞ TEMİNİ SAĞLIYORUZ'
Galip Hasta, Osmanlı Devleti'nin baş mimarı olan Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü Ağırnas Mahallesi'nde çıkarılan taşları yonttuklarını söyleyerek, "Ben de bu işi babamdan öğrenerek devam ettiriyorum. İlçelerde ve mahallerden gelen tomruk taşlar, makinelerde kırıldıktan sonra ölçülendirilip, siparişe göre hazırlanıyor. Burada çeşme, şömine, mezar gibi işlerin dışından tarihi binaların restoresini yapıp, taş temini sağlıyoruz" dedi.
Mesleğinde çırak yetişmediğine dikkati çeken Galip Hasta, "Osmanlı döneminin bugüne kadar devam eden ve en köklü mesleklerden birisi olan taş ustalığına maalesef günümüz gençleri ilgi göstermiyor. Çırak bulmakta çok zorlanıyoruz. Yaptığımız taş işçiliği eserleri ülkenin her yerine gönderiyoruz. Bugüne kadar 30'a yakın taş ustası yetiştirdim. Ülkenin birçok bölgesinde restore işlemi devam ettiği için işlerimiz gayet iyi. İş yerime zaman zaman üniversiteden gelen heykel tıraşlara gönüllü olarak rehberlik ediyorum. İş yerimde kendilerini ve hayallerini gerçekleştirmeleri için fırsat sunuyorum" diye konuştu.

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