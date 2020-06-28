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330 dolarlık bu telefon özellikleri ile resmen kışkırtıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.06.2020 13:42 | Son Güncelleme

Realme’nin uzun bir süredir uygun fiyatlı amiral gemisi modeli ile karşımıza çıkacağı söyleniyordu. Telefonun uygun fiyatlı olması bekleniyordu. Ancak bu kadar da uygun olmaz dedirten fiyatı ile bugün Realme X3 tanıtıldı.

330 dolarlık bu telefon özellikleri ile resmen kışkırtıyor

Yurtdışında yaklaşık olarak 330 dolar yani 2.200 TL seviyesinde satışa sunulacak olan bu telefon özellikleri ile ön plana çıkıyor.
Telefonda 6.6 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli LCD ekran yer alıyor. Bu yüzden parmak izi okuyucusu ekran yerine telefonun açma kapama tuşuna konumlandırılıyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 Plus yonga seti ve 6 GB / 8 GB LPDDR4X RAM‘den alan telefonda 128 GB depolama yer alıyor.

Gelelim telefonun hayranlık bırakan kamera kurulumuna. Telefonda 64 Megapiksel f/1.8 diyafram Samsung GW1 sensör + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.3 diyafram + 12 Megapiksel telefoto lens + 2 Megapiksel 4cm makro lens f/2.4 diyaframlı kamera yer alıyor.

Selfie kamerası için ikili kurulum tercih eden realme, ön tarafta 6 Megapiksel + 8 Megapiksel 105 dereceli ultra geniş açılı lens f/2.2 diyaframlı kamera kullanıyor. Türkiye’de de satışa sunulacak olan bu modelde 30W hızlı şarj destekli 4.200 mAh kapasiteli batarya bulunuyor.

Ülkemizde vergilerden dolayı 3.500 TL civarında satılacağını düşündüğümüz bu model, bakalım başarılı olabilecek mi?

REALME X3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.6 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli LCD ekran
Sekiz çekirdekli Snapdragon 855 Plus yonga seti
6 GB LPPDDR4x RAM / 8 GB LPPDDR4x RAM
128 GB (UFS 3.0) dahili depolama birimi
64 Megapiksel f/1.8 diyafram Samsung GW1 sensör + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.3 diyafram + 12 Megapiksel telefoto lens + 2 Megapiksel 4cm makro lens f/2.4 diyafram
16 Megapiksel + 8 Megapiksel 105 dereceli ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram
30W hızlı şarjlı 4.200 mAh kapasiteli batarya
Boyutlar: 163.8×75.8×8.9 mm
Ağırlık: 202 gram

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