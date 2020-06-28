330 dolarlık bu telefon özellikleri ile resmen kışkırtıyor

Yurtdışında yaklaşık olarak 330 dolar yani 2.200 TL seviyesinde satışa sunulacak olan bu telefon özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Telefonda 6.6 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli LCD ekran yer alıyor. Bu yüzden parmak izi okuyucusu ekran yerine telefonun açma kapama tuşuna konumlandırılıyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 Plus yonga seti ve 6 GB / 8 GB LPDDR4X RAM‘den alan telefonda 128 GB depolama yer alıyor.

Gelelim telefonun hayranlık bırakan kamera kurulumuna. Telefonda 64 Megapiksel f/1.8 diyafram Samsung GW1 sensör + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.3 diyafram + 12 Megapiksel telefoto lens + 2 Megapiksel 4cm makro lens f/2.4 diyaframlı kamera yer alıyor.

Selfie kamerası için ikili kurulum tercih eden realme, ön tarafta 6 Megapiksel + 8 Megapiksel 105 dereceli ultra geniş açılı lens f/2.2 diyaframlı kamera kullanıyor. Türkiye’de de satışa sunulacak olan bu modelde 30W hızlı şarj destekli 4.200 mAh kapasiteli batarya bulunuyor.

Ülkemizde vergilerden dolayı 3.500 TL civarında satılacağını düşündüğümüz bu model, bakalım başarılı olabilecek mi?