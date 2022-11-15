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  4. 35 bin lira ceza yiyen sürücü sinirlenip aracını denize attı! Yaptığı hareketin ardından bir ceza daha yedi

35 bin lira ceza yiyen sürücü sinirlenip aracını denize attı! Yaptığı hareketin ardından bir ceza daha yedi

15.11.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Gece geç saatlerde iki arkadaşıyla beraber denize girip kaçak avlanan bir midyeci jandarmanın dikkatinden kaçmadı. Denizden çıkarılan kaçak midyecilere götürüldükleri karakolda 35 bin lira ceza yazıldı. Karakoldan çıktıktan sonra sinirine hakim olamayan kaçak midyeci aracıyla limanın bariyerlerini kırarak aracını denize itti. Kaçak midyeci bu hareketinin ardından bariyerlere zarar vermesinden dolayı bir ceza daha yedi.

35 bin lira ceza yiyen sürücü sinirlenip aracını denize attı! Yaptığı hareketin ardından bir ceza daha yedi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kaçak midye avcısı 35 bin lira ceza kesilmesine kızarak, hafif ticari aracı iskeleden denize attı. Araç, vinçle denizden çıkarıldı.

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KARAKOLDAN ÇIKTI! ARACINI DENİZE ATTI

Gebze Eskihisar mevkisinde gece saatlerinde denize giren 3 kişiyi fark eden jandarma ekipleri, kaçak midye avladıklarını belirlediği kişilerin denizden çıkmasını sağladı. Dalgıç kıyafetleri giyerek denizden midye çıkaran 3 kişi Eskihisar Jandarma Karakolu’na götürüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri de karakola gelirken, 3 kişiye kaçak midye avlamaları nedeniyle 35 bin lira ceza kesildi. İşlemlerin ardından karakoldan çıkan A.C., hafif ticari aracına binerek Eskihisar feribot iskelesine gitti. Aracıyla kapıda bulunan bariyere çarparak içeri giren A.C. iskelenin önüne gelerek aracından indi. A.C. aracını hareket ettirerek iskeleden denize attı.

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BİR CEZA DAHA YEDİ

Jandarma ekipleri, A.C. hakkında kapıda bulunan bariyere zarar vermesi nedeniyle işlem yaptı. Araç ise bugün öğle saatlerinde vinçle denizden çıkarıldı. (DHA)

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midye Kocaeli Araç deniz

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