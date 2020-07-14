35 gündür denizde olan gemide 57 kişiye korona bulaştı

Arjantin, limandan ayrılmadan önce koronavirüs testi negatif sonuçlanan ekibin denizde geçen 35 günün sonunda 57 kişinin hastalığa yakalanmasındaki tıbbi gizemi çözmeye çalışıyor. Echizen Maru adlı balıkçı teknesi limana döndükten kısa bir süre sonra ekipte Covid-19 semptomları görülmeye başlandı.

Tierra del Fuego eyaletinde sağlık bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada 61 kişilik ekipten 57 kişinin Covid-19 semptomları gösterdiği ve test edildikleri söylendi.

Bununla birlikte tüm ekip Ushuaia kentinde 14 günlük zorunlu karantina altında tutuldular. Denize açılmadan önce ekibe yapılan koronavirüs testleri de negatif sonuçlanmıştı. Denizcilerden ikisi hastaneye kaldırıldı.

Sağlık bakanlığı yetkilisi Alejandra Alfaro konuyla ilgili olarak “35 gündür denizde olan ve karayla irtibatı bulunmayan ekibin nasıl enfekte olduğunu anlamak çok zor. Malzeme tedariği ise yalnızca Ushuaia Limanı’ndan sağlandı” dedi.

Bulaşma zincirini belirlemek amacıyla bir ekip, denizcilerdeki semptom kronolojisini incelemeye başladı.

Ushuaia Bölge Hastanesi’nde bulaşıcı hastalıklar bölümü direktörü Leandro Ballatore karşılaşılan vakadaki gibi uzun bir kuluçka süresinin hiçbir bilimsel yayında tanımlanmadığını söyleyerek “Semptomların nasıl ortaya çıktığını şu an tanımlayamıyoruz” dedi.

Ekip, Ushuaia’daki limana dönmeden önce 14 gün boyunca karantina altında tutulmuştu.



