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35 saniyede 2 bin lira çaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 07:25 | Son Güncelleme

Bursa'daki bir benzinlik istasyonu çalışanının tuvalete girdiği anda boş kalan marketi soyan hırsız kameralara yansıdı. 35 saniye içinde 2 bin lira çalan hırsızın uyguladığı taktikse filmleri aratmadı. Hırsız, planını uygulamaya koymak için bir süre önce girdiği benzinlik tuvaletinde beklemeye başladı. Tuvalette pusuya yatan hırsız, benzinlik çalışanı tuvalete girene kadar saklandığı yerden çıkmadı.

Benzinlik çalışanı tuvalete gittiğindeyse yerinden çıkarak kasaya yöneldi. Kasadaki parayı çalmasıysa sadece 2 saniye sürdü. Soygun anının kameraya saniye saniye yansıdığı olay için polis ekipleri inceleme başlattı. İşte detaylar...

Tuvalete gizlenmiş!

Benzinlik çalışanının tuvalete girmesini fırsat bilen hırsız, 35 saniye içerisinde yaklaşık 2 bin lirayı çaldı, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Ankara yolu üzerinde bulunan Onur D.'ye ait bir benzinliğin marketinde oldu.
Edinilen bilgiye göre, benzinliğin tuvaletine giren hırsız, o sırada market çalışanının da tuvalete gitmesini fırsat bilerek kasaya yöneldi. Kasanın arkasına geçen hırsız, 35 saniyede yaklaşık 2 bin lirayı alıp gittiği sırada, bir anda geriye yönelerek bir kaç paket de sigara hızla uzaklaştı. Tuvaletten çıkan market çalışanı kasanın boşaltıldığını fark etmesi üzerine olayı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızın peşine düştü.
Tuvalete girdiği sırada, hırsızında tuvalette olduğunu söyleyen market çalışanı Yusuf Enes E., " Tuvaletten çıktığında marketin boş olduğunu fırsat bilerek, yaklaşık 2 bin lirayı ve bir kaç paket sigarayı çalarak hızla uzaklaşmış" diye konuştu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde, hırsızın tuvaletten çıktığı sırada, market çalışanın da tuvalate gittiğini fırsat bilerek, kasanın arkasına geçip, 35 saniyede yaklaşık 2 bin lirayı çalıp uzaklaştığı sırada, bir anda geriye dönerek birkaç paket de sigarayı alarak çaldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Ekiplerin yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde şahsın istasyon görevlisine önce ateş ettiğini daha sonra darp ettiğini tespit etti. Olay yerinden kaçan silahlı soyguncuyu yakalamak için çalışma başlatıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa Benzinlik soygun hırsız

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