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  4. 35 yıl önce ABD'den gönderildi! 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sır gibi mektup ortaya çıktı

35 yıl önce ABD'den gönderildi! 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sır gibi mektup ortaya çıktı

03.10.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te sahaflık yapan Sahaf Şerafettin Ergül, 3 yıl önce yaklaşık iki yüz bin kitap arasında bir mektup buldu. Mektup, 1987'de ABD'den Türkiye'de dönemin başbakanı, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a göndermişti. Mektup gizemini korurken üzerinde yer alan ifadeler ortaya çıktı. Sahaf Ergül, mektubu bulduğunda çok heyecanlandığını belirterek "Turgut Özal siyaset yaptığı dönemde ülkenin sıkıntılı dönemleriydi, mektuptaki bilgi bu dönemlere ışık tutulabilir, yardımcı olabilir" dedi.

35 yıl önce ABD'den gönderildi! 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sır gibi mektup ortaya çıktı

Eski cumhurbaşkanı ve başbakan Turgut Özal'a gönderilen mektup heyecan yarattı. ABD'den mektubu gönderen "Orrion Johnson" adlı kişinin sırrı henüz çözülemedi. Özal'ın başbakanlığı sırasında ABD ile yakın ilişkiler kurması ve mektubun ABD kaynaklı olması nedeniyle o döneme ışık tutabileceği umudu doğdu. İşte gizemli mektubun tüm ayrıntıları...

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İKİ YÜZ BİN KİTAP ARASINDAN BULDU

İzmit ilçesinde sahaf dükkanı işleten Şerafettin Ergül, yıllardır kitap, plak, kaset ve pul biriktiriyor. Yaklaşık 200 binin üzerinde kitabı, 2 binden fazla plağı ve binlerce kaset ile pulu olan Ergül, 3 yıl önce bir kitabın arasından mektup buldu. Ergül, mektubun 1987 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaleti Seattle şehrinden dönemin Başbakanı Turgut Özal’a gönderildiğini fark etti. Mektubun, Orrion Johnson isimli kişi tarafından gönderildiği görüldü.

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KİMLİĞİ, İÇERİĞİ BİLİNMİYOR

Mektubun üzerinde ise "Prime Minister (Başbakan) Turgut Özal, Başbakanlık Ankara, Turkey" ifadeleri yer alıyor. Gençlik yıllarında ve başbakanlık döneminde ABD ile yakın ilişkiler kuran Özal’a mektup gönderen kişinin kim olduğu ve içeriği hala bilinmezken, sahaf kendisine ait olmayan bu mektubu açmayacağını ancak incelenip değerlendirilmesini istedi.

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Uzun yıllardır sahaf dükkanı işlettiğini belirten Ergül, "Piyasadan şimdiye kadar 300 bin kitap topladım, kitaplar arasında çıkanlar ciddi anlamda sergi oluşturacak seviyeye ulaştı. İçlerinde çok güzel, ciddi belgeler var" dedi.

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"BU DÖNEMLERE IŞIK TUTABİLİR"

3 yıl önce bir kitabın arasından Turgut Özal’a gönderilen bir mektubu bulduğunu söyleyen Ergül şöyle konuştu:

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"Şu ana kadar bulduğum, beni heyecanlandıran en çok ilgimi çeken o mektup oldu. 3 yıldır elimde ve hiç açmadım. Açılmamış olması daha çok dikkatimi çekti. Ben de açmadım çünkü değerli bir bilgi olabilir. Dönemin Başbakanı Turgut Özal siyaset yaptığı dönemde ülkenin sıkıntılı dönemleriydi, mektuptaki bilgi bu dönemlere ışık tutulabilir, yardımcı olabilir. Amerika’dan yazılan bir mektup sadece, beni ilgilendirmiyor sonuçta. Bu mektubu bulduğumda çok heyecanlandım, ne yapacağımı bilmiyordum. Açmamakta kararlıydım çünkü benim olmayan bir şeydi fakat benim elime geçmişti. 35 yıl önce gönderilmiş, 1987 yılında Amerika’dan postaya verilmiş. Kim olduğunu bilmiyorum umarım bundan sonra araştırılır, değerlendirilir. Bir şekilde ülkemize, insanlığa faydası olacak bir şey çıkmasını umut ediyorum" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Turgut Özal mektup
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